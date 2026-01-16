  • Delo d.o.o.
NA KOŽO

Kolumna Bojana Budje: Pokajoči užitki

Le kaj takega se dogaja v ljudeh, da uživajo v hrupu, eksplozijah?
Pričakovanje, ko poči, je vrhunec. FOTO: Voranc Vogel 
FOTO: Voranc Vogel 
Bojan Budja
 16. 1. 2026 | 22:25
A+A-

Nisem jugonostalgik, a po nekem čudnem naključju sem zadnje dni starega leta in prve dni novega preživel med Makedonijo in Bosno. V Tetovu sem doživel tamkajšnjo poroko, v Banjaluki pa nazdravil letu 2026. Ne bom potopisec niti kronist teh dogodkov, v spomin in še kam dlje so se mi vtisnili po nečem, kar imajo skupnega tudi s podalpskimi navadami. Bilo je glasno in pokajoče, kot minule dni tukaj ob še zadnjem skoku v novo leto, ki so ga opravili pravoslavci. Resnici na ljubo: tam, v Tetovu in v Peći, od koder je prihajala nevesta, je pokalo pravo orožje, čeprav so me vsega posranega mirili, da gre za kao fejk municijo; za razliko od tukajšnjih vsemogočih pirotehničnih pripomočkov s petardami na čelu. In znova je bilo kakih sto tisoč slovenskih cuckov, vključno z vsega hudega vajenimi lovskimi goniči, v imenu vseljudskega sproščanja totalno zbeganih in na smrt prestrašenih. Pa ne samo oni. Zmedene krave so v hlevih pomotoma rezgetale, konji blejali in ovce mukale. Vse to v imenu neke tradicije, saj da je pokanje del tudi naše, slovenske zgodovine. Nekdaj z možnarji, danes času in razvoju primerno s sodobno pirotehniko.

Zmedene krave so v hlevih pomotoma rezgetale, konji blejali in ovce mukale.

Le kaj takega se dogaja v ljudeh, da uživajo v hrupu, eksplozijah? Psihologi in psihiatri dopovedujejo, da je to bolj otroška, neodrasla zadeva. Da se fantiči kar tresejo, ko prižigajo vžigalno vrvico, adrenalin hoče raznesti dušo in telo, pričakovanje, ko poči, je vrhunec. Še dneve se menda pogovarjajo, v kateri veži je počilo še posebno močno. Zdi se mi, da je eksplozija kot seks. Tudi enako nevarna. Nekatere zaznamuje za vse življenje. Ostajajo invalidi. Pa še nekaj premore ta zvočna ofenziva. Ima učinek strašenja. Vreči nekomu petardo pod noge, za hrbet, ga ponižati. Češ, jaz človek z bombami, sem car. V teh užitkih prihaja tudi odraslim. S puhoglavim izgovorom, da na ta način učijo neveščo mladež, kako varno počiti in se ne razpočiti.

Z vsemi petimi zato podpiram predloge nekaterih županov in celo samega ministra za notranje zadeve za spremembo zakonodaje, ki posega v prodajo in uporabo pirotehnike. Esdejevska poslanka Meira Hot je na vlado celo naslovila pobudo z ničelno toleranco do vsega, kar je povezano s pirotehniko, Inštitut 8. marec pa je oblasti te dni že ponudil povsem konkretne ukrepe. Da ne bo spet ostalo zgolj pri kakem policijskem inšpektorju, ko globokoumno posvari, da lahko petarda komu odtrga prste ali roko. Kar je bila doslej edina preventiva v stilu odkrivanja Amerike in tople vode.

IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
