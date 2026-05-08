Kolumna Bojana Budje: Prihaja praznik štirih

Jutri bo eden najbolj prazničnih dni v letu. Zgodovina mu je dala kar trojno obeležje, vsa tri za Slovenijo in Slovence usodna. V ranjki Jugi je bil to vse od leta 1967 dan zmage, na 9. maja dan se je na evropskih tleh uradno končala druga svetovna vojna, največja morija človeštva, poražene so bile sile nacizma in fašizma. Deveti maj je tudi praznik Ljubljane, tistega leta 1945 je ob 5. uri zjutraj sirena na glavnem kolodvoru naznanila konec štiriletne okupacije danes najlepšega mesta na zemeljski obli. Ki je dobilo novo častno občanko in častnega občana; to sta Danica Purg in legenda slovenske košarke Ivo Daneu, izvedelo pa tudi, da se bo župan Zoran Janković na letošnjih jesenskih lokalnih volitvah potegoval za svoj sedmi mandat.

Jutrišnji dan pa si je za svoj praznik izbrala tudi Evropa, obeležuje deveti majski dan pred 77 leti, ko je takratni francoski zunanji minister Robert Schuman z deklaracijo predstavil zamisli o organizaciji nadnacionalnega gospodarskega sodelovanja v Evropi. In iz tega semena je kasneje vzklila Evropska unija, danes tudi nas, Slovencev dom. Pa najsi kdo še tako obrača zgodovino, dneva Evrope ne bi bilo brez dneva zmage. Vsaj nekaj je nesporno: če kaj, je 9. maj pred 81 leti ne le naznanil konec najbolj mračne dobe človeštva, ampak predvsem natančno opredelil zmagovalce in poražence, sporočil je, kdo je rabelj in kdo žrtev, kaj je dobro in kaj zlo.

Z razlogom je to torej eden srečnejših dnevov v zgodovini človeštva. Svet je danes drugačen, predvsem pa je drugačna tudi Evropa. V kateri še po osmih desetletjih velja, da je vojaška zmaga Titovih partizanov čista kot solza ter da so belogardisti in domobranci zgolj okupatorjevi sodelavci. Resnici na ljubo so tudi taki, ki menijo drugače. Češ da so se na oni strani borili zoper brezbožni komunizem. Res so se, a so izgubili.

Prihodnji dnevi pa prinašajo še en praznik. Polokrogel. Tistega 14. maja 1991 me sicer ni bilo zraven, sem bil pa z njimi domala tri desetletja. 35 let bo, ko so se za ceno takratnih 12 dinarjev v kioskih prvič znašle Slovenske novice. Rojen je bil časopis, kot ga še ni bilo. Prišel je med zadnjimi, že dolgo je z naskokom najbolj bran. Ker ve, kaj pomenijo besede stiska, beda, obup, krivica, resnica, poštenje. Ker zna prisluhniti in to napisati. Zatorej srečno Ljubljana, srečno Slovenija, srečno Evropa! In srečno v nove čase tudi Slovenske novice! Srečo bomo potrebovali vsi.