Kolumna Bojana Budje: Vol, voli

Te vrstice so nastajale v času, ko niti približno še ni bilo jasno, kdo bo v novem mandatu prevzel vodenje Državnega zbora, kdo bo torej druga najpomembnejša oseba v deželici Sloveniji, takoj za gospo predsednico. Kdo je torej imel največ sreče. In katera stran je bila ob tem najbolj srečna. Kar za stanje duha tukaj pod Alpami menda sploh ni tako nepomembno. Tako se vsaj zdi v teh norih predvolilnih, volilnih in povolilnih preigravanjih in preštevanjih. Ko se vse vrti okoli besednega korena vol, voli. Ne naključno. Pa dobim v roke najbolj sveže poročilo Združenih narodov o stanju sreče na zemeljski obli. In šok. Moja, naša Slovenija je med najsrečnejšimi državami na svetu. Ne oziraje se na izid volitev.

Njen vzpon je tako rekoč nezadržen. Strokovnjaki ugledne univerze Oxford so na podlagi ocene, ki jo izrekajo državljani sami ob upoštevanju dejavnikov, kot so dohodek, socialna podpora, pričakovana življenjska doba, osebna svoboda in korupcija, pripravili analizo, ki Slovenijo umešča na neverjetno 18. mesto. Na klin, koder še nikoli ni bila. Le za primerjavo: natanko dve desetletji nazaj sem v tem istem okvirju pisal, kako Slovenija za Danci, tisti čas z naskokom najsrečnejšim narodom, zaostaja za kar 66 (šestinšestdeset) mest. Edina uteha nam je bilo spoznanje, da so bili naši južni sosedje, hkrati naši večni tekmeci v vsem, kar šteje, še nekaj deset mest za nami. Pa da smo bili tistega leta 2006 najbolj srečni vsaj na Balkanu. In letos, leta 2026? Že devetič zapored ima najsrečnejše prebivalce Finska, takoj za njo so Islandija, Danska, Kostarika, Švedska in Norveška. Skoraj popolna skandinavska prevlada torej, grajena na izobilju, enakosti, močnem socialnem varstvu in dolgosti življenja. Mi neverjetni osemnajsti. A kar šteje še bolj kot mesto na lestvici, je spoznanje, da je za nami celo Avstrija, Italija je denimo 38., Hrvaška 70. in Madžarska 74. Vse sosede nam po vrsti gledajo v hrbet. Pa – verjeli ali ne – tudi vsemogočne ZDA, ki so med 147 ocenjenimi državami pristale na 23. mestu. In če koga zanima še sosledje najmanj srečnih držav, so to Sierra Leone, Malavi, Zimbabve in Bocvana, povsem na repu pa vnovič najdemo Afganistan.

Živimo torej v srečni državi. Tako pravijo neodvisni, ugledni in priznani strokovnjaki. Verjemimo jim. Jaz jim. Ker sem se spomnil besed starokitajskega filozofa Konfucija, ki je učil, da je sreča v vsem. Treba jo je le znati razločiti. Danes je sreča tudi živeti v miru in svobodi.