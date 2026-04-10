NA KOŽO

Kolumna Bojana Budje: Vol, voli

Naša Slovenija je med najsrečnejšimi državami na svetu.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Bojan Budja
 10. 4. 2026 | 22:25
Te vrstice so nastajale v času, ko niti približno še ni bilo jasno, kdo bo v novem mandatu prevzel vodenje Državnega zbora, kdo bo torej druga najpomembnejša oseba v deželici Sloveniji, takoj za gospo predsednico. Kdo je torej imel največ sreče. In katera stran je bila ob tem najbolj srečna. Kar za stanje duha tukaj pod Alpami menda sploh ni tako nepomembno. Tako se vsaj zdi v teh norih predvolilnih, volilnih in povolilnih preigravanjih in preštevanjih. Ko se vse vrti okoli besednega korena vol, voli. Ne naključno. Pa dobim v roke najbolj sveže poročilo Združenih narodov o stanju sreče na zemeljski obli. In šok. Moja, naša Slovenija je med najsrečnejšimi državami na svetu. Ne oziraje se na izid volitev.

Njen vzpon je tako rekoč nezadržen. Strokovnjaki ugledne univerze Oxford so na podlagi ocene, ki jo izrekajo državljani sami ob upoštevanju dejavnikov, kot so dohodek, socialna podpora, pričakovana življenjska doba, osebna svoboda in korupcija, pripravili analizo, ki Slovenijo umešča na neverjetno 18. mesto. Na klin, koder še nikoli ni bila. Le za primerjavo: natanko dve desetletji nazaj sem v tem istem okvirju pisal, kako Slovenija za Danci, tisti čas z naskokom najsrečnejšim narodom, zaostaja za kar 66 (šestinšestdeset) mest. Edina uteha nam je bilo spoznanje, da so bili naši južni sosedje, hkrati naši večni tekmeci v vsem, kar šteje, še nekaj deset mest za nami. Pa da smo bili tistega leta 2006 najbolj srečni vsaj na Balkanu. In letos, leta 2026? Že devetič zapored ima najsrečnejše prebivalce Finska, takoj za njo so Islandija, Danska, Kostarika, Švedska in Norveška. Skoraj popolna skandinavska prevlada torej, grajena na izobilju, enakosti, močnem socialnem varstvu in dolgosti življenja. Mi neverjetni osemnajsti. A kar šteje še bolj kot mesto na lestvici, je spoznanje, da je za nami celo Avstrija, Italija je denimo 38., Hrvaška 70. in Madžarska 74. Vse sosede nam po vrsti gledajo v hrbet. Pa – verjeli ali ne – tudi vsemogočne ZDA, ki so med 147 ocenjenimi državami pristale na 23. mestu. In če koga zanima še sosledje najmanj srečnih držav, so to Sierra Leone, Malavi, Zimbabve in Bocvana, povsem na repu pa vnovič najdemo Afganistan.

Živimo torej v srečni državi. Tako pravijo neodvisni, ugledni in priznani strokovnjaki. Verjemimo jim. Jaz jim. Ker sem se spomnil besed starokitajskega filozofa Konfucija, ki je učil, da je sreča v vsem. Treba jo je le znati razločiti. Danes je sreča tudi živeti v miru in svobodi.

ZADNJE NOVICE
22:45
Razno
KARIKATURA

Cirkusijada ...

O volitvah.
Branko Babič10. 4. 2026 | 22:45
22:31
Novice  |  Slovenija
DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA FUNKCIJA V DRŽAVI

Zoran Stevanović ni zameril nobenemu: »Pogovarjal se bom z obema stranema, da začnemo čim prej delati«

Stevanović je znan po ostri in neposredni politični retoriki, ob čemer ne varčuje s kritiko elit in političnega sistema.
10. 4. 2026 | 22:31
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Bojana Budje: Vol, voli

Naša Slovenija je med najsrečnejšimi državami na svetu.
Bojan Budja10. 4. 2026 | 22:25
21:51
Novice  |  Svet
KLJUB PREKINITVI OGNJA

V izraelskih napadih na Libanon smrtni davek narašča, ruševine skrivajo še neodkrite žrtve

Kljub prekinitvi ognja, ki sta jo v sredo sklenila ZDA in Iran, Izrael nadaljuje napade na Libanon ob trditvi, da slednji ni vključen v dogovor.
10. 4. 2026 | 21:51
21:24
Novice  |  Slovenija
PO IZVOLITVI PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA

Premier Robert Golob kritičen: »Igrice za četrto Janševo vlado so razkrite«

Igrice za oblikovanje četrte Janševe vlade pa so jasno razkrite, meni.
10. 4. 2026 | 21:24
21:14
Novice  |  Kronika  |  Doma
LAŽNI BANČNI USLUŽBENCI

Ste dobili klic »bančnega svetovalca«? Gre za prevaro – izgubite lahko vse na računu

Preden komur koli nakazujete svoj denar, preverite verodostojnost klicatelja pri svoji banki.
10. 4. 2026 | 21:14

