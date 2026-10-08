Kolumna Dušana Malovrha: Dobrota je sirota

Dejstvo, da morajo ljudje, ki rešujejo življenja drugim ljudem, to svoje častivredno delo in poslanstvo opravljati ob pomoči policije, je skregano z zdravo pametjo. Naravnost noro je, da tisti, ki pomoč potrebuje, sovražno nastrojen pričaka reševalce. In jih celo napade, denimo. Res ni logike.

Še v vojnah morajo po mednarodnih konvencijah sovražne strani omogočiti sanitejcem, označenim z rdečim križem, da priskočijo na pomoč ranjenim. Tukaj pa ne govorimo o vojni, ampak o mirnodobnem dogodku. O incidentu iz Črnomlja, ko je občan napadel zdravstveno delavko med posredovanjem in jo poškodoval. Nerazumljivo. In nedopustno, da v nekaterih okoljih ogrožajo reševalce, gasilce, policiste in druge predstavnike tako imenovane kritične infrastrukture. V naravi njihovega dela je, da so izpostavljeni nevarnostim, toda da morajo trepetati za lastno varnost pred tistimi, ki jih rešujejo ...

Zakaj bi reševalka še prišla reševat tistega, ki jo ob prihodu namaha?

»Ko bo pa kdo res rabil pomoč, reševalci ne bodo odreagirali,« je ob tem upravičeno zaskrbelo Roma iz naselja, pred katerim se je zgodil napad na reševalko. Res, zakaj bi reševalka še prišla reševat tistega, ki jo ob prihodu namaha. Zakaj bi gasilec še gasil požar tam, kjer ga zasujejo s kamni. Težko si je predstavljati življenje v okolju, v katerem prevladuje takšno nezaupanje enega dela skupnosti do drugega. Če že ni sožitja, naj bo vsaj strpnost, drugače lahko nasrka vsakdo. Če ne danes, pa jutri.

Seveda ima izbruh belokranjskega mladoletnika – domnevno zaradi predolgega čakanja na pomoč – dolgo(letno) brado. In globlje ozadje, če že ni ozadje globoke države. Ali globoke občine. Država je letos občinam z evidentiranimi romskimi naselji namenila 9,7 milijona evrov za »reševanje« romske problematike. Celo zakone sprejema, Šutarjevega, na primer. Toda ta ne deluje, so predvčerajšnjim zarobantili župani jugovzhodnih občin, čeprav so sami odločilno pritiskali in vplivali na zasnovo in sprejetje zakona. Mimogrede: ali občine, ki prejemajo namenski denar za reševanje romske problematike, državi že sporočajo, če in kako so ga porabile? Do leta 2025 jim namreč niti tega ni bilo treba, vemo pa, kako globoke so lahko jame, v katere se meče javni denar ...