  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Komentar Dušana Malovrha: Evakuirani

Samo jamrajo, šimfajo in se pritožujejo. Niti enega pa nisem slišal, da bi rekel – hvala.
Fotografija je simbolična. FOTO: Thamkc Getty Images/istockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Thamkc Getty Images/istockphoto
Dušan Malovrh
 12. 3. 2026 | 22:25
 12. 3. 2026 | 22:26
2:57
A+A-

S prijateljem, poslovnežem in svetovnim popotnikom, na kavicah redno premlevava aktualne dogodke. Predvsem športne. Dva kavč selektorja, pač. Hah, če bi naju poslušali, bi bili že zdavnaj svetovni prvaki v fuzbalu ... Zadnjič pa me pokliče in popolnoma zgroženo de: »Ne morem verjeti, a si videl, kaj govorijo tisti, ki so jih evakuirali zaradi vojne na Bližnjem vzhodu?! Samo jamrajo, šimfajo in se pritožujejo. Niti enega pa nisem slišal, da bi rekel hvala!« Ja, neverjetno. Pa so jih rešili, morda celo pred najhujšim.

Izjave, ki jih je peščica elektronskih medijev selektivno plasirala v javnost - videli smo samo nergače, čeprav bi si upal staviti, da so bili med rešenimi vendarle tudi hvaležni -, so opisovale domnevno katastrofalne razmere na repatriacijskih poletih v domovino iz Maskata v Omanu in Dubaja v Združenih arabskih emiratih. Evakuiranci so namreč dobili samo SDO, suhi dnevni obrok, kot smo rekli v nekdanji Jugoslovanski ljudski armadi. Jedi niso bile tople! Na avionu z Dubaja niso stregli dubajca! Pardon, dunajca. No, najbolj lačni so lakoto najbrž potešili vsaj z dubajsko čokolado.

In čakali, da so, reveži. Več ur. Tudi 34 ur. In nihče jim ni znal nič povedati, držali so jih v negotovosti. In slabo so spali ali pa sploh niso zatisnili očesa. Očitno so vse skupaj razumeli kot vrnitev z dragih počitnic, čeprav jim je obrambni minister zelo nazorno poskušal dopovedati drugače - da se ne vračajo s počitnic, ampak bežijo pred vojno. Za življenje.

Po drugi strani pa naših evakuirancev vse skupaj ni nič stalo, razen živcev, seveda. Povsem drugače kot večino drugih tujcev, ki so jih z Bližnjega vzhoda odpeljali domov. Državljani evropskih držav so morali za reševanje seči kar globoko v žep. Nemci, denimo, so za sedež na čarterskem poletu v domovino plačali 500 evrov, Irci 800, Nizozemci, Belgijci in Luksemburžani po 600, Finci menda celo od 1200 do 2300! Američanom je država založila denar za prevoz s kriznega žarišča, a posojilo Trumpove administracije bodo morali vrniti. Pri nas pa - hiša časti! Ampak to očitno ni bilo dovolj za slovenske dubajske »vplivneže«, da se ne bi usajali. Me res zanima, kako taki modeli postanejo vplivni?! Tako vplivni, da jih imenujejo vplivneži. Le kdo bi jim sledil?!

Več iz teme

kolumnakomentarDušan Malovrhevakuacija
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Ponovna uporaba

O politiki, volitvah in volilcih.
Aljana Fridauer Primožič12. 3. 2026 | 22:45
22:33
Novice  |  Slovenija
ŠIBEK POTRES

Ste ga čutili? Nekaj po 21. uri streslo Slovenijo

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici.
12. 3. 2026 | 22:33
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Dušana Malovrha: Evakuirani

Samo jamrajo, šimfajo in se pritožujejo. Niti enega pa nisem slišal, da bi rekel – hvala.
Dušan Malovrh12. 3. 2026 | 22:25
22:15
Novice  |  Slovenija
VOLITVE 2026

Napeto soočenje: politiki o energiji, davkih in JEK 2, padale tudi težke besede

Predstavniki devetih strank so razpravljali predvsem o gospodarstvu, rasti cen energentov, davkih in morebitni recesiji.
12. 3. 2026 | 22:15
21:03
Lifestyle  |  Stil
LJUBEZEN IN ODNOSI

Mednarodna raziskava pokazala: nezvestoba ima več obrazov

Mnogi z varanjem iščejo nekaj, kar pogrešajo v zvezi. Zunajpartnerski odnos kot dodatek ali začasni pobeg.
12. 3. 2026 | 21:03
21:00
Bulvar  |  Suzy
MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Wunmi Mosaku, Regino King in Tesso Thompson.
Tomaž Mihelič12. 3. 2026 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Mercedes-Benz

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Slovenske novice6. 3. 2026 | 12:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MLJET

Raj, ki ga Hrvati ne razkrivajo radi

Narodni park Mljet, najstarejše zaščiteno morsko območje v Sredozemlju, obiskovalce navdušuje z bogastvom barv, vonjav in doživetij v neokrnjeni naravi. Celotno območje parka je izredno bogato z rastlinstvom in živalstvom ter edinstveno pokrajino, ki vas pusti brez besed.
6. 3. 2026 | 10:30
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Mercedes-Benz

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Slovenske novice6. 3. 2026 | 12:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MLJET

Raj, ki ga Hrvati ne razkrivajo radi

Narodni park Mljet, najstarejše zaščiteno morsko območje v Sredozemlju, obiskovalce navdušuje z bogastvom barv, vonjav in doživetij v neokrnjeni naravi. Celotno območje parka je izredno bogato z rastlinstvom in živalstvom ter edinstveno pokrajino, ki vas pusti brez besed.
6. 3. 2026 | 10:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NIŠ

Iščete svojo naslednjo destinacijo?

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
6. 3. 2026 | 20:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SREDNJA DALMACIJA

Nekaj v Srednji Dalmaciji letos vleče ljudi bolj kot kadar koli prej

Ponuja tisto, kar iščejo sodobni popotniki, in sicer naravne lepote, zgodovino, mir, pristnost in čas za uživanje – brez filtrov in hitenja.
6. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
LUKSUZ

Kaj počnejo v edinem globalnem lifestyle management klubu?

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
6. 3. 2026 | 18:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

To, kar nastaja v ozadju, lahko spremeni pravila igre

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki