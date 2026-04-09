NA KOŽO

Kolumna Dušana Malovrha: Geslo

Življenje nam lahko hudo zakomplicira tudi ena sama beseda – ki sem jo pozabil in se je nikakor več nisem mogel spomniti.
Izguba je še zlasti grenka, če večletna digitalna vsebina nima dvojnikov v tem svetu. FOTO: Prostock-studio/Getty Images
Dušan Malovrh
 9. 4. 2026 | 22:25
V teh dneh spoznavamo, kako krhek je v resnici svetovni red. Življenje milijard ljudi na planetu lahko v trenutku, še preden rečeš keks, na glavo obrne en sam človek. Življenje pa nam navadnim smrtnikom lahko hudo zakomplicira tudi ena sama beseda – ki sem jo pozabil in se je nikakor več nisem mogel spomniti. Ta beseda se imenuje geslo. Geslo za vstop v osebni računalnik. Potem ko sem po opešanem spominu neuspešno kombiniral in vtipkal vse mogoče kombinacije črk, številk in znakov, sem za pomoč poklical strokovnjaka. Bil je zelo črnogled. Če bo moral vdreti v računalnik, bo v napravi morda ostalo uporabno kaj od shranjenega na namizju, zadeve, kot sta digitalno potrdilo in e-podpis, pa bodo zelo verjetno izgubljene, je napovedal mehanik kompjuterjev. Da o družinskih filmčkih in raznoraznih dokumentih v mapah ne govorimo. Enkrat sem jih že izgubil in občutek ni prav prijeten. Izguba je še zlasti grenka, če večletna digitalna vsebina nima dvojnikov v tem svetu.

V vesolju blestimo, kdor pozabi eno besedo, pa je obsojen na propad.

Ob mehanikovem pesimizmu sem se prijel za glavo: saj to je tako, kot da bi pri nasilnem strokovnem vlomu v hišo, iz katere bi se zaklenil, ključ pa izgubil, reševalci poleg ključavnice ali okenske šipe uničili tudi vse, kar je v poslopju vrednega. Cele pa pustili samo zidove. Tako katastrofična je lahko pozaba gesla. In to v času, ko sta znanost in visoka tehnologija lunarni odpravi Artemis II omogočili potovanje rekordno daleč od našega planeta in ko nam umetna inteligenca menda odgovori že na vsa vprašanja. Ob vsej zmogljivosti računalnikov, ob vseh hekerjih in virusih ter ne nazadnje visokorazviti prisluškovalno-obveščevalni dejavnosti – Mosad, Cia in Sova v še tako veliki kopici sena odkrijejo iglo, a ne – smo obsojeni na propad, če se ne spomnimo gesla za vstop v naš osebni računalnik?! Kdo je zdaj v kameni dobi? Pozabljivež ali mehaniki? Kakor koli, Kremenčkovemu se mi je tik pred zdajci le nasmehnila sreča.

Računalnik je namreč v souporabi boljše polovice in le zaradi dejstva, da je bil njen profil ustvarjen prvi, je kolega, ki obvlada, v računalniku lahko splezal z njenega balkona v moje prostore in dobil sem še eno priložnost, se pravi geslo. Tokrat si ga bom zapisal.

22:25
Novice  |  Kolumne
