(Stari) župani imajo praviloma veliko prednost na (novih) volitvah. To se je znova izkazalo po preštevanju glasov v nedeljo, so ugotavljali politični analitiki.

Če se le niso pustili ujeti v kako afero z zemljišči – famozni občinski prostorski načrt OPN namreč zelo rad postane MPN (mafijsko poslovanje naših) – imajo aktualni številne vzvode, da se zlahka obdržijo v sedlu: od povezav z državo do poznavanja lokalne uprave. Številne občine od skupno 212 izdajajo tudi uradno glasilo – trobilo, v katerem je šerif namalan na vsaki drugi strani, v vseh možnih pozah in družbah: z otročki, z mamicami, z babicami, s športniki, z verniki, s podjetniki, z lovci in medvedi. Alfa in omega. Bog in batina. Zato so izzivalci (starega) župana res pred težko nalogo. Moj asistent je izračunal, da se je za nov mandat potegovalo 178 dosedanjih županov, pri čemer jih je kar 138 zmagalo in zadržalo položaj že v prvem krogu.

Kavč kandidat se terenu in stikom izogiba kot hudič križa.

Da bi trdoživega šefa vrgli s prestola, je najprej treba – kandidirati. Seveda. Toda v nedeljskem prvem krogu kar 45 županov ni imelo protikandidata, v 64 občinah pa sta se pomerila samo dva. Če se to zgodi v naši najmanjši občini, kjer je vsega 234 volilnih upravičencev, še razumem, v kaki občini s šest tisoč volivci, denimo, pa je prav neverjetno, da ni korenjaka. Če ne zaradi drugega, pa zaradi šestih jurjev plače.

Ko se korenjak najde, mora za uspeh kajpak postoriti več kot le zakoličiti par transparentov na parcele svojih prijateljev, objaviti nekaj floskul na družbenem omrežju in eno soboto dopoldne pretrpeti ob predvolilni stojnici ter malce pokramljati z ljudmi (ki so itak spet samo prijatelji). Večina niti golaža več ne ponudi. Kaj šele, da bi kdo stopil na oder in glasno agitiral. Kavč kandidat se terenu in stikom izogiba kot hudič križa.

In ob vsej tej sramežljivosti je pri nas v veljavi volilni molk, ki nastopi 24 ur pred volilnim dnem. Zakaj že? Zakaj praznik demokracije v dobi, ko je vse ves čas povsod in vsakomur dostopno, ne bi trajal do zaprtja volišč? Kot v Avstriji, Nemčiji, Belgiji, Estoniji, Litvi, na Danskem, Švedskem, Finskem in Nizozemskem ..., da o ZDA ne govorimo. Tam se politiki matrajo do konca.