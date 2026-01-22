  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Kolumna Dušana Malovrha: Leto s Trumpom

Uganete, kolikokrat je bil Trump v enem letu omenjen v časopisu, ki ga berete?
Kot predsednik je (ponovno) zaprisegel 20. januarja lani. FOTO: Morry Gash Via Reuters
Kot predsednik je (ponovno) zaprisegel 20. januarja lani. FOTO: Morry Gash Via Reuters
Dušan Malovrh
 22. 1. 2026 | 22:25
A+A-

Dobro blago se samo hvali. Tudi Trump se je v Davosu sam(o) hvalil. Štofa ima slovenski zet res na pretek. Štoparice časomerilcev njegovega nagovora pred smetano svetovne politike so se menda ustavile pri 1 uri in 12 minut. Ko sem se danes zjutraj vozil v službo, sem tudi štopal Trumpu. Odlično se je odrezal: na nacionalnem radiu so mu v osrednji jutranji informativni oddaji odmerili debelih 10 minut od skupno 15, kolikor je trajala Druga jutranja kronika. Odkar je začel drugi mandat v Beli hiši, ni minil dan, da ne bi kake pihnil, mediji pa za njim. Ali uganete, kolikokrat smo Trumpa omenili v časopisu, ki ga ravnokar berete, od inavguracije za 47. predsednika ZDA 20. januarja 2025 do 20. januarja 2026? Nihče, ki sem ga vprašal, pravilnemu številu ni bil niti blizu.

Trumpovo ime smo v enem letu natisnili kar 360-krat! To pomeni vsaj enkrat vsak dan (ker ob nedeljah ne izidemo). Že 23. 1. 2025 smo objavili novičko z naslovom Panamci prekopa ne dajo. No, natančno leto dni pozneje je na muhi Grenlandija. Za primerjavo: v istem obdobju je bil premier Robert Golob pri nas natisnjen v 172 objavah, najbolj priljubljeni župnik Martin Golob se je pojavil 29-krat, prvak opozicije Janez Janša 49-krat, zunanja ministrica Tanja Fajon 46-krat. Smučarska skakala Nika Prevc se je znašla v 106 člankih ali vesteh, njen brat Domen v 109. Prvi policist na svetu se je v Davosu še pohvalil, da je v pičlem letu dni končal osem vojaških konfliktov (in bi zato seveda moral dobiti Nobelovo nagrado, je prepričan), toda natančni novinarji angleškega dnevnika pri najboljši volji niso mogli najti več kot odločilne vloge pri premirjih med Iranom in Izraelom, Indijo in Pakistanom ter Armenijo in Azerbajdžanom. Ustavil je klanje med Izraelom in Hamasom, Zelenskemu ne da ta pravih kart, Putina pa rad kam povabi. Že ve, zakaj.

Nič ni narobe s tem, da je ukinil papirnate slamice v obratih hitre prehrane. Najbrž jih zaradi njega tudi v Sloveniji ne žvečimo več. In prav ima, če noče sam plačevati Natovega zapitka, denimo. In kar se davkov tiče: za leviske sem plačal carino že pred njim ... Morda ima res najboljše karte, pa tudi najbolje blefira. A če začne zares izsiljevati celo svoje zaveznike, denimo, ali če nad svoje sodržavljane pošlje vojsko (oboroženih agentov), takrat zna tudi njemu hitro zmanjkati adutov.

Več iz teme

Donald TrumpobletnicapredsednikZDA
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Biodinamična tržnica

O tem, zakaj je zelenjava tako draga ...
Marko Kočevar22. 1. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Dušana Malovrha: Leto s Trumpom

Uganete, kolikokrat je bil Trump v enem letu omenjen v časopisu, ki ga berete?
Dušan Malovrh22. 1. 2026 | 22:25
21:35
Bulvar  |  Zanimivosti
VELIK ZASLUŽEK ZAPOSLENIH

Razkritje iz zakulisja bordela: takšne so sobe po odhodu strank (VIDEO)

V videoposnetku, objavljenem na TikToku, je podrobno opisala postopke čiščenja in priprave sobe za naslednjega gosta.
22. 1. 2026 | 21:35
21:25
Bulvar  |  Glasba in film
V SLOVO

Umrla je Milena, ženska, kateri so posvetili brezčasno uspešnico Novih fosilov (VIDEO)

Rajko Dujmić jo je srečal ob morju v Herceg Novem, njun pogovor trajal vso noč:
22. 1. 2026 | 21:25
21:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
POŽAR STANOVANJSKE HIŠE

Po hudi tragediji se je stanje triletnika izboljšalo: Z Nikom sta bila zelo povezana, bo iskal svojega bratca

Medtem potekajo donacije za dolgoročno pomoč pri postavitvi novega doma.
22. 1. 2026 | 21:05
21:00
Bulvar  |  Suzy
MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Tonija Vodiška in Niko Hilj, Magnifica in Lada Bizovičarja ter Urško Ogrin in Schatzija.
22. 1. 2026 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki