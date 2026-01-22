Kolumna Dušana Malovrha: Leto s Trumpom

Dobro blago se samo hvali. Tudi Trump se je v Davosu sam(o) hvalil. Štofa ima slovenski zet res na pretek. Štoparice časomerilcev njegovega nagovora pred smetano svetovne politike so se menda ustavile pri 1 uri in 12 minut. Ko sem se danes zjutraj vozil v službo, sem tudi štopal Trumpu. Odlično se je odrezal: na nacionalnem radiu so mu v osrednji jutranji informativni oddaji odmerili debelih 10 minut od skupno 15, kolikor je trajala Druga jutranja kronika. Odkar je začel drugi mandat v Beli hiši, ni minil dan, da ne bi kake pihnil, mediji pa za njim. Ali uganete, kolikokrat smo Trumpa omenili v časopisu, ki ga ravnokar berete, od inavguracije za 47. predsednika ZDA 20. januarja 2025 do 20. januarja 2026? Nihče, ki sem ga vprašal, pravilnemu številu ni bil niti blizu.

Trumpovo ime smo v enem letu natisnili kar 360-krat! To pomeni vsaj enkrat vsak dan (ker ob nedeljah ne izidemo). Že 23. 1. 2025 smo objavili novičko z naslovom Panamci prekopa ne dajo. No, natančno leto dni pozneje je na muhi Grenlandija. Za primerjavo: v istem obdobju je bil premier Robert Golob pri nas natisnjen v 172 objavah, najbolj priljubljeni župnik Martin Golob se je pojavil 29-krat, prvak opozicije Janez Janša 49-krat, zunanja ministrica Tanja Fajon 46-krat. Smučarska skakala Nika Prevc se je znašla v 106 člankih ali vesteh, njen brat Domen v 109. Prvi policist na svetu se je v Davosu še pohvalil, da je v pičlem letu dni končal osem vojaških konfliktov (in bi zato seveda moral dobiti Nobelovo nagrado, je prepričan), toda natančni novinarji angleškega dnevnika pri najboljši volji niso mogli najti več kot odločilne vloge pri premirjih med Iranom in Izraelom, Indijo in Pakistanom ter Armenijo in Azerbajdžanom. Ustavil je klanje med Izraelom in Hamasom, Zelenskemu ne da ta pravih kart, Putina pa rad kam povabi. Že ve, zakaj.

Nič ni narobe s tem, da je ukinil papirnate slamice v obratih hitre prehrane. Najbrž jih zaradi njega tudi v Sloveniji ne žvečimo več. In prav ima, če noče sam plačevati Natovega zapitka, denimo. In kar se davkov tiče: za leviske sem plačal carino že pred njim ... Morda ima res najboljše karte, pa tudi najbolje blefira. A če začne zares izsiljevati celo svoje zaveznike, denimo, ali če nad svoje sodržavljane pošlje vojsko (oboroženih agentov), takrat zna tudi njemu hitro zmanjkati adutov.