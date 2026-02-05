Kolumna Dušana Malovrha: Lolite za elite

Najbrž je bila leta 1974 v Združenih državah Amerike podobna kriza z učitelji, kakršna je zadnja leta v Sloveniji, da so na elitni srednji šoli Dalton na Manhattnu v New Yorku zaposlili nekega Jeffreyja Epsteina. Čeprav ni imel diplome, je poučeval matematiko in fiziko, v resnici pa prežal na življenjsko priložnost, ki mu jo je nekega dne ponudil oče enega od učencev. Bogati in vplivni bankir je prfoksa, ki to ni bil, odpeljal korak do keša in blišča. A ne daleč do velike bede. Do sprevrženega spolnega zlorabljanja deklet, starih nič več, kot so bile njegove srednješolke. Potem ko se je povzpel in bajno obogatel, med drugim postal donator znanosti, je postal še superzvodnik za elito.

Pri vsej šokantni razsežnosti njegovega početja je prav neverjetno, da so se velmožje pustili fotkati z nastavljenimi puncami: na kavču, v bazenu, v objemu. Ekstremno bogati, ekstremno vplivni in, navadni smrtnik bi mislil, tudi ekstremno inteligentni ljudje. Toda smetana politike, biznisa in znanosti je Epsteinu nasedala tudi še po tem, ko je bil 2008. obsojen na 18 mesecev zaradi ukvarjanja s prostitucijo mladoletnih. Ali so stari pohotneži preverjali, kdo in kam jih vabi? Ali pa je sveže meso res tako mamljivo, da odstrani vse zavore in opreznost velmož, da niso razmišljali s ta pravo glavo? Med preiskavo v Epsteinovih leglih razvrata so odkrili skrite kamere, toda na številnih fotkah svetovni politiki naravnost pozirajo. Padli britanski princ Andrew, po degradaciji samo še Mountbatten Windsor, denimo, se sklanja nad žensko, domnevno žrtev. Je bil zadrogiran ali samo zaslepljen na ljubavnem pohodu?

Zakaj sta se taka svetovna kalibra, kot sta nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton in dolga leta najbogatejši zemljan Bill Gates, pustila prevažati z Epsteinovim boeingom 727, ki so ga mediji upravičeno poimenovali Lolita ekspres, ker je dostavljal tudi mladoletne, greha vredne deklice? Morda pa ima prav poljski premier Tusk, ki je po zadnji razkritjih prepričan, da je za vsem stala ruska obveščevalna služba. In da so bila vsa srečanja bogatih, vplivnih in znanih z brhkimi maserkami v resnici pretkano nastavljena ljubezenska past, namenjena poznejšemu izsiljevanju. Ne bi nas smelo presenetiti: ruski predsednik Putin je v dokumentih primera Epstein omenjen kar 1055-krat.