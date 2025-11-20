  • Delo d.o.o.
NA KOŽO

Kolumna Dušana Malovrha: Ne vandalizem, terorizem!

Na Slovenskih železnicah česa takšnega ne pomnijo.
Predsednik uprave Slovenskih železnic je izjavil, da to ni objestnost, temveč gre za »sabotaže, ki resno ogrožajo življenja potnikov in zaposlenih na železnicah« (simbolična fotografija.  FOTO: DEJAN JAVORNIK
Predsednik uprave Slovenskih železnic je izjavil, da to ni objestnost, temveč gre za »sabotaže, ki resno ogrožajo življenja potnikov in zaposlenih na železnicah« (simbolična fotografija.  FOTO: DEJAN JAVORNIK
Dušan Malovrh
 20. 11. 2025 | 22:25
2:54
A+A-

»Ah, ne štejem jih več,« je z grenkim nasmeškom kratko pokomentiral moj prijatelj strojevodja, ko sem ga potipal glede najnovejšega incidenta na železniških tirih. V ponedeljek je namreč potniški vlak ob 4.30 v Celju trčil na – vrtno garnituro! Kovinski stoli in druga krama seveda niso padli z neba, temveč jih je na progo že navsezgodaj nekdo nastavil. Da bi povzročil nesrečo, kar mu je tudi uspelo. Na srečo samo z gmotno škodo.

Podobnih dogodkov se je letos zvrstilo že najmanj 56, škode je za več kot dva milijona evrov. Na Slovenskih železnicah česa takšnega ne pomnijo.

Kradli so progovne kable, na progo navlekli ovir od prometnih znakov in železniških pragov do drevja in skal, žagali kretnice ... Da že zdavnaj ne gre več zgolj za pobalinstvo, je jasno vsem, še vedno pa kot da bi se bali pojav uničevanja in ogrožanja imenovati s pravim imenom. Čeprav ga imajo vsi na koncu jezika.

Letos se jih je zvrstilo najmanj 56, škode je za več kot dva milijona evrov.

Predsednik uprave Slovenskih železnic je izjavil, da to ni objestnost, temveč gre za »sabotaže, ki resno ogrožajo življenja potnikov in zaposlenih na železnicah«. Policija nedavno vrtičkarstvo na celjskih tirih preiskuje in zbira obvestila »v smeri suma kaznivega dejanja ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom«. Zelo milo rečeno. Odgovorni neradi delajo paniko, toda včasih je pač treba reči bobu bob. In ta čas je zagotovo prišel. Že včeraj.

Glas ljudstva pa jezika ne špara, še zlasti, če lahko na spletu komentira anonimno. »Ne vandalizem, ampak terorizem,« je bil jasen in glasen komentator početja neznanega storilca, ki je nedavno na Gorenjskem nažagal kretnico in skoraj povzročil katastrofo.

Takšna dejanja je treba preganjati kot teroristična, meni tudi moj drugi prijatelj strojevodja, ki dobro ve, kako velika je razlika med povoženjem divjadi in naletom na skalo meter krat meter, denimo. Niti trk z medvedom večtonski lokomotivi ne pride do živega, predmeti, kakršne nastavljajo ajzenpon teroristi, pa lahko vlakovno kompozicijo poškodujejo ali celo iztirijo.

»Kako dolgo bodo minimalizirali takšna dejanja? Dokler ne bo prišlo do nesreče, kjer bo nekaj deset mrtvih?« se sprašujemo s spletnim komentatorjem. Toliko bolj, ker smo ob zaključku tega zapisa dobili informacijo, da je tudi včeraj zjutraj kretničar na železniški postaji Grahovo v zadnjem trenutku opazil namerno poškodovano kretnico. Če je ne bi, bi vlak lahko odpeljal – v tragedijo.

