Kolumna Dušana Malovrha: Nogometna vojna

Težko si je bilo predstavljati, da je lahko športno tekmovanje še bolj nefer, kot je bilo nedavno nogometno svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi. Iranske nogometaše so ovirali, kjer so jih lahko, organi so pregledovali in poniževali še druge udeležence, kot da so kriminalci, priznanega somalijskega sodnika so nagnali nazaj domov ... Še najbolj pa so se osramotili z (ne)kaznovanjem ameriškega reprezentanta Falorina Baloguna. Ta je fasal rdeči karton (prepoved nastopa na naslednji tekmi), vendar so mu po pritisku ameriškega predsednika Trumpa na predsednika Fife Giannija Infantina vseeno dovolili zaigrati že na naslednji tekmi. Lastnim pravilom v posmeh in ob zgražanju ne samo športne javnosti.

Na koncu je fuzbal vseeno zmagal. »Football won,« je po (zares!) zadnjem žvižgu našega sodnika Vinčića v finalu svetovnega prvenstva zapisal nekdanji nemški nogometaš Toni Kroos. Tudi njemu je odleglo, da je po vsem, kar se je dotlej zgodilo, najlepšo lovoriko na svetu osvojila najlepša igra (Špancev), in ne razbijaštvo (Argentincev, ki v 90 minutah rednega dela niso zmogli udarca na gol, so pa zato med tekmo in po njej udarjali po nasprotniku).

A od SP ni minil niti še mesec dni in izbruhnil je spopad, kaj spopad, vojna. Svetovna nogometna zveza Fifa načrtuje zasebnim investitorjem prodati četrtino deleža nove firme, ki bo bdela nad najbolj donosnim spektaklom na svetu. Sekcijo zasebnih vlagateljev pri Fifi bi menda vodil nihče drug kot brat Trumpovega zeta Jareda Kushnerja Joshua Kushner. Nekdo s kartami, kot bi rekel ameriški predsednik. No, potemtakem pa si ni več težko predstavljati, da bi bilo lahko svetovno prvenstvo še bolj nefer, kot je bilo zadnje. Ne bi bilo presenečenje, če bi bogataši z zvezami v belih hišah počeli še vse kaj hujšega od neupoštevanja rdečih kartonov ...

»Ko zunanji investitorji dobijo lastniške deleže v Fifinih tekmovanjih, se bo nogomet za vedno spremenil,« je v sporočilu zapisala Uefa pod taktirko našega Aleksandra Čeferina in zagrozila z bojkotom SP, če bi Fifa v tajnosti skovani načrt uresničila. Na glasovanju članov Uefe o bojkotu jih je bilo 55 za, nihče proti. Tak fuzbal bi bojkotiral tudi jaz.