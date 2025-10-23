Kolumna Dušana Malovrha: Ocene

Stroka ugotavlja, da spletne ocene uporabnikov niso več zanesljivi podatki, seme dvoma o kredibilnosti ocenjevanja je zasejala tudi umetna inteligenca. Pa vendar si je včasih dobro prebrati kakšen komentar, denimo o nastanitvi, ki bi jo rezervirali, ali restavraciji, kamor smo namenjeni. Sam spletnih ocen ne pišem, zadnjič pa so me prsti močno zasrbeli, da bi si dal duška.

Obe restavraciji sta predstavnici vzhodnih kuhinj. Prvo smo obiskali za rojstni dan največjega ljubitelja eksotičnih jedi v naši družini. Žal zgoraj podpisani kot organizator večerje vse do vhoda ni doumel, da štirje pripadniki tako imenovanega srednjega sloja vstopajo v kulinarični hram visokega razreda, ki se ponaša s priznanji za ponudbo vrhunskih gastronomskih užitkov. In kjer je Michelin, tam so tudi cene – visoke. Poti nazaj ni bilo, globoko v žepu se je k sreči pustila otipati kreditna kartica. Na srečo so jih tudi sprejemali.

Da ne bo pomote: hrana mojega krožnika je bila zelo okusna, vendar za moj okus predraga. Saj je bila vendar samo riba (najbrž iz Jadrana), prelita z omako (ki utopi vse skrbi). Skratka nič takega, da bi dol padel. Samo cena, da dol padeš: trije, štirje grižljajčki 40 evrov. Razočaranje sem si blažil z branjem spletnih ocen uporabnikov. Kar nekaj enic so jim prisodili, predvsem zaradi nesorazmerja kakovosti in cene; pač izkoriščajo dejstvo, da so v centru in edini s tako ponudbo pri nas, so razložili nezadovoljni gosti.

Odslej bom pred prvim obiskom gostilne vedno prebral mnenja uporabnikov.

Druga restavracija, kjer sem prav tako že skoraj prijel za pištolo, pardon, pisalo, pa na pročelju ni imela nobene plakete za odličnost. Ne zvezdice, ne kape, ne šefle ... Bolj vsakdanja košta, le da fino zavita. Cene pa kot da bi jih res navil kak nagrajeni chef. Najbolj me je zbodlo, da so mi najbolj priljubljeno jed te vzhodnoevropske kuhinje na bogatem severu Italije v Bergamu, prav na dan, ko je na tamkajšnji znameniti dirki petič zapored zmagal kolesar Tadej Pogačar, postregli za sedem evrov, ljubljanska različica pa je bila slabša in dražja za štiri evre. Prelet spletnih komentarjev je razkril precej negativnih ocen.

Odslej bom pred prvim obiskom bral mnenja uporabnikov. Morda jih bom začel celo objavljati. Ampak ne o gostilnah, ki sta me nategnili. Tam me ne bodo več videli.