Kolumna Dušana Malovrha: Pokvarjeni pregledi

Se pa kot udeleženec v prometu – voznik ali pešec – počutim nelagodno, ko slišim, da so zaradi prejemanja podkupnin v pičlem tednu dni obsodili osebje kar dveh podjetij, licenciranih za opravljanje tehničnih pregledov vozil. V zameno tudi za samo 10 evrov so na cesto spuščali celo smrtno nevarne kripe. Zase se ne bojim: dokler bom imel dovolj cvenka za avto, ga bo tudi za tistih nekaj deset evrov tehničnega pregleda in morebitnega popravila. Bojim pa se, da na vsak razkriti primer korupcije pride vsaj še nekaj neodkritih. To pa lahko pomeni, da v tem hipu na nas preži eskadrilja na pol voznih kamikaz, ki jim lahko kadar koli odpade kolo, če malce karikiram po alanfordovsko.

Morali bi biti zadovoljni, če na tehničnem pregledu odkrijejo okvaro ali napako na našem avtu. Saj gre za našo varnost in potem seveda tudi za varnost vseh drugih udeležencev v prometu. Zato je težko razumeti voznike, ki so pripravljeni plačati, da jim pogledajo skozi prste in kot ustreznega odkljukajo avto, ki to ni. Še precej huje je, če tehnični preglednik sprejme podkupnino ali – bognedaj – sam predlaga stranki, da bo staro garo zvlekel skozi valjčke in kanalčke do poštempljanega potrdila.

Zanima me, kdo prvi namigne, da bi se lahko kaj zmenili: ali kontrolor ali šofer. Meni še nikoli nihče ni pomežiknil, jaz pa tudi nisem podrgnil palca po kazalcu, češ keš, keš. Na zadnjem tehničnem sem bil hvaležen kontrolorju, ki mi je namignil, naj preverim, kako je z mojim kompletom prve pomoči. Seveda mu je potekel petletni rok uporabnosti. Za novega sem plačal kakih 20 evrov, kazen za prestarega je pa 100 evrov. Seveda pa me za konec zanima še to: kje bodo kontrolorji, ki so se pustili podkupiti za eno pico margerito, dobili denar za plačilo večtisočevrske sodne kazni? Bo pošteno delo res dovolj, ali bo treba spet kaj zmutiti pod mizo? Skušnjave pri pokvarjencih so najbrž kar velike, saj so zaporne kazni na sodišču praviloma majhne. Pogojne ali pa vikend arest, v katerega se greš spočit, potem ko lahko ves teden služiš na svobodi.