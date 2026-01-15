  • Delo d.o.o.
NA KOŽO

Kolumna Dušana Malovrha: »Radovednost prave novinarke nima ne konca ne kraja«

Ko izkušena alpinistka in žurnalistka zgodbo izkusi in preveri v živo, potem se rodijo izjemni prispevki.
Nagrajeni Delovi novinarji in novinarke. FOTO: Blaž Samec/Delo
Dušan Malovrh
 15. 1. 2026 | 22:25
2:39
A+A-

Na podelitvi Delovih novinarskih nagrad je priznanje velikega brata Slovenskih novic za izstopajoče novinarske dosežke prejela tudi naša Tina Horvat. Več kot zasluženo, menimo njeni kolegi in kolegice. O dogodku se mora prepričati na lastne oči, želi se srečati z ljudmi na terenu in ni zadovoljna zgolj z zbiranjem izjav po telefonu ali elektronski pošti. Zlasti uživa v objemu gora. Ko izkušena alpinistka in žurnalistka zgodbo izkusi in preveri v živo, potem se rodijo izjemni prispevki. Ekskluzivni, s katerimi se najraje pohvalimo mediji. V minulem letu jih je Tina zapisala kar nekaj, omenimo le dva najbolj odmevna: razkritje črnih gradenj v osrčju Triglavskega narodnega parka in pobude za nov slovenski praznik dan Triglava.

Tina Horvat. FOTO: Blaž Samec/Delo
»Vselej ji zaigra srce, ko v avtomobil vrže pohodne čevlje in prinese navdihujočo zgodbo o gorah. Te so ji bile položene v zibelko. Žal mora prepogosto poročati tudi o tragičnih gorskih nesrečah. Toda tudi z žalostnimi zgodbami nikogar ne rani ali užali, kot alpinistka jih oplemeniti s sočutjem in nasveti, kako varovati sebe in naravo,« je med drugim zapisano v utemeljitvi nagrade. Tina je res zasidrana v gorah, službeno in tudi zasebno. S srcem in tipkovnico. Saj spiše tudi ravninske in dolinske zgodbe, če obveznosti tako narekujejo, toda najbližje so ji teme, povezane z našimi očaki.

V naših gorah je zasidrana službeno in zasebno, s srcem in tipkovnico.

Od nje sem tudi sam že dobil kak nasvet ali namig. Tudi za zadnji pohod, zimski vzpon na Komno. Tako sem bil ustrezno pripravljen, čeprav so konec tedna meteorologi z napovedjo pošteno brcnili v temo, pardon, meglo. Ta je s snegom in vetrom pričakala številne pohodnike, ki smo verjeli, da bodo snežne plohe res samo v osrednji Sloveniji, (na) gori pa – šajba, se pravi sončno brez oblačka. No, saj je tudi bila, a šele po poldnevu in potem ko sem se po dveinpolurni torturi odtajal v koči in mi je natakar iz Avstralije (lepo že govori slovensko, ne ve pa še, kaj je to kisla voda) postregel s segedinom. Je bil zelo dober. Za 13 evrov. Tina pa seveda ne počiva na lovorikah, radovednost prave novinarke nima ne konca ne kraja. Svoj najnovejši ekskluzivni članek je že napisala in prav kmalu ga boste na teh straneh lahko tudi prebrali.

Kolumna Dušana Malovrha: »Radovednost prave novinarke nima ne konca ne kraja«

