Kolumna Dušana Malovrha: Samo brez panike

Par dni po katastrofalnem neurju v Komendi po elektronski pošti dobim sporočilo Agencije Republike Slovenije za okolje s seznamom spletnih mest za spremljanje vremenskih ujm. Med njimi: splošno vremensko napoved, osveženo na tri ure, vremensko opozorilo, opozorila na Modri strani, gibanje padavin nad Slovenijo in njihovo intenzivnost (za zadnjih 90 minut) ... Super. Ampak pred zadnjo uničevalno ujmo, ki je najbolj prizadela kraje v Občini Komenda, pa uprava za zaščito in reševanje ni sprožila SI-alarma, se pravi SMS-obveščanja uporabnikov. Z obrazložitvijo, da je bilo nemogoče (uspešno) napovedati lokacijo, ki je v največji nevarnosti. Poleg tega menda ob neurjih s točo in vetrom obvestilo na telefon, da se vam lahko kaj zgodi, tako in tako nič ne pomaga, saj da je v neposredni nevarnosti časa samo za reševaje gole kože.

Dobili smo seznam za spremljanje vremenskih ujm, SI-alarma pa ni bilo.

So pa tistega dne za vso državo razglasili oranžno opozorilo; tudi na jugovzhodnem robu Ljubljanske kotline smo s strahom pogledovali v temno nebo. Ptice so utihnile, veter se je popolnoma umiril, v zraku je bilo nekaj zloveščega. »Prekrijem avto?« sem vprašal boljšo polovico. »Ne, ni panike, nič ne bo,« me sicer ni potolažila, a imela je prav. Jaz sem gledal v nebo, ona v vremensko aplikacijo na telefonu. Kot državljan, davkoplačevalec in uporabnik rodne grude pristojne in odgovorne in tiste za najsodobnejšimi aparaturami – upam, da jih premoremo – vseeno prosim: vi mi kar sporočajte, ko bom in če bom v nevarnosti. Ne sekirajte se, da boste kiksnili. Obljubim, da ne bom jezen na vas, četudi bom panično reševal, kar se rešiti da, na koncu pa se ne bo nič zgodilo.

Kolikokrat sem zmanjšal hitrost pred tunelom, kjer je utripal oranžni semafor, pa se je izkazalo, da ni več nevarnosti. Ker avta nimam v garaži, sem ga ničkolikokrat prekrival s protitočno prevleko, pa ne vem, če se je enkrat zares usulo. Je pa pred tem zloglasna toča stolkla toliko avtov (tudi mojega) v Ljubljani in okolici, da imajo trgovci s konjički odtistihmal vsi svoja dvorišča skladišča z mrežami in drugimi zaščitnimi sredstvi prekrita. Skratka, spoštovani pristojni organi, najbrž poznate pregovor: Previdnost je mati modrosti. Tudi tale ni slab: Bolje preprečiti kot zdraviti.

Natakar, alarm prosim!