Kolumna Dušana Malovrha: Še dobro, da imam Pogija

Že nekaj let se med glavnim poletnim dopustom na morju predvsem pražim, kuham, pečem in cvrem. Šele nato se kopam, tunkam, tauham, žogam, berem, sončim. Srkam travarico s pirčkom. Že trikrat bi guznil, če se pred neznosnimi stopinjami Celzija ne bi skril na hladno. Prisluhnil sem nasvetom zdravstvenih ustanov in svojemu prvemu čutu (ne šele šestemu), zato me od 10. do 17. ure zagotovo ni na spregled, se pravi na plaži. Pred klimatskimi spremembami se zatečem pod klimo, okoli 19. ure pa se zlijem z okoljem in se skupaj z domorodci odpravim na večerno kopanje.

Še dobro, da v mojem poletnem počitniškem terminu poteka tudi večdnevna kolesarska dirka Tour de France, na kateri navdušuje in zmaguje naš Tadej Pogačar. Ponavadi vrtijo pedale cele popoldneve, tako da si umik v zaprte prostore lahko krajšam z ogledom prenosov na Eurosportu ali kaki nemški televiziji. Hrvaških bicikli nekako ne zanimajo, glede lovljenja slovenskih tv-programov pa velja, da je bolj južno tudi bolj tužno.

Zadnjič, da silim v te kraje na jugu, in to zdaj, ko je najbolj vroče.

Že nekaj let si, potem ko me doleti identični scenarij morskih skrivalnic pred pregretim ozračjem, prisegam: to je bilo zadnjič! Zadnjič, da silim v te kraje na jugu, in to v času, ko je tam najbolj vroče. Prevroče za normalno bivanje, kaj šele za uživanje, priljubljene dejavnosti ali samo ležanje na plaži. Že galebi čivkajo, da si moramo zaradi preturizma in pregretosti poiskati nove termine, nove destinacije, nove zanimancije. Ameriška revija za oddih in potovanja Condé Nast Traveler je skovala besedo coolcation (namesto vacation, počitnice) in tudi sprožila trend sprememb v počitniških navadah.

Privrženec coolcation, kulčitnic, torej upošteva zlasti izogibanje – vročini in gneči. Zvezdnice tako ohlajenega turizma so kajpak severna obzorja: Švedska, Norveška, Finska, Danska, Ferski otoki, Islandija, Škotska, Kanada in Aljaska. Same super destinacije, ampak tudi super drage. Najdražje. Sicer vas lahko pa zelo drago stane tudi poletno čiliranje na Bledu. Tam vas podijo iz hladu nazaj na sonce in brutalnih 35 plusa. Če so milostni, vas le opozorijo, če pa mestnim redarjem blejska vročina in uniforma stopita v glavo, vas lahko za sedenje v senci (na nepravem kraju) celo oglobijo z 200 evri.