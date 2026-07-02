  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Kolumna Dušana Malovrha: Še dobro, da imam Pogija

Že trikrat bi guznil, če se pred neznosnimi stopinjami Celzija ne bi skril na hladno.
Že nekaj let si, potem ko me doleti identični scenarij morskih skrivalnic pred pregretim ozračjem, prisegam: to je bilo zadnjič! Foto: batuhan toker/Getty Images
Že nekaj let si, potem ko me doleti identični scenarij morskih skrivalnic pred pregretim ozračjem, prisegam: to je bilo zadnjič! Foto: batuhan toker/Getty Images
Dušan Malovrh
 2. 7. 2026 | 22:25
2:44
A+A-

Že nekaj let se med glavnim poletnim dopustom na morju predvsem pražim, kuham, pečem in cvrem. Šele nato se kopam, tunkam, tauham, žogam, berem, sončim. Srkam travarico s pirčkom. Že trikrat bi guznil, če se pred neznosnimi stopinjami Celzija ne bi skril na hladno. Prisluhnil sem nasvetom zdravstvenih ustanov in svojemu prvemu čutu (ne šele šestemu), zato me od 10. do 17. ure zagotovo ni na spregled, se pravi na plaži. Pred klimatskimi spremembami se zatečem pod klimo, okoli 19. ure pa se zlijem z okoljem in se skupaj z domorodci odpravim na večerno kopanje.

Še dobro, da v mojem poletnem počitniškem terminu poteka tudi večdnevna kolesarska dirka Tour de France, na kateri navdušuje in zmaguje naš Tadej Pogačar. Ponavadi vrtijo pedale cele popoldneve, tako da si umik v zaprte prostore lahko krajšam z ogledom prenosov na Eurosportu ali kaki nemški televiziji. Hrvaških bicikli nekako ne zanimajo, glede lovljenja slovenskih tv-programov pa velja, da je bolj južno tudi bolj tužno.

Zadnjič, da silim v te kraje na jugu, in to zdaj, ko je najbolj vroče.

Že nekaj let si, potem ko me doleti identični scenarij morskih skrivalnic pred pregretim ozračjem, prisegam: to je bilo zadnjič! Zadnjič, da silim v te kraje na jugu, in to v času, ko je tam najbolj vroče. Prevroče za normalno bivanje, kaj šele za uživanje, priljubljene dejavnosti ali samo ležanje na plaži. Že galebi čivkajo, da si moramo zaradi preturizma in pregretosti poiskati nove termine, nove destinacije, nove zanimancije. Ameriška revija za oddih in potovanja Condé Nast Traveler je skovala besedo coolcation (namesto vacation, počitnice) in tudi sprožila trend sprememb v počitniških navadah.

Privrženec coolcation, kulčitnic, torej upošteva zlasti izogibanje – vročini in gneči. Zvezdnice tako ohlajenega turizma so kajpak severna obzorja: Švedska, Norveška, Finska, Danska, Ferski otoki, Islandija, Škotska, Kanada in Aljaska. Same super destinacije, ampak tudi super drage. Najdražje. Sicer vas lahko pa zelo drago stane tudi poletno čiliranje na Bledu. Tam vas podijo iz hladu nazaj na sonce in brutalnih 35 plusa. Če so milostni, vas le opozorijo, če pa mestnim redarjem blejska vročina in uniforma stopita v glavo, vas lahko za sedenje v senci (na nepravem kraju) celo oglobijo z 200 evri.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

morjepoeltjevročinadopustHrvaška
ZADNJE NOVICE
21:07
Novice  |  Slovenija
PREISKAVA

Župan te slovenske občine pod lupo kriminalistov, prejel naj bi več kot 60.000 evrov

Damijanu Jaklinu očitajo cel kup koruptivnih dejanj.
2. 7. 2026 | 21:07
21:00
Bulvar  |  Suzy
MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je te tri lepotice.
2. 7. 2026 | 21:00
20:45
Novice  |  Slovenija
ZAPUŠČA POLOŽAJ

Pretres na čelu Darsa, to je nadzornemu svetu predlagal Ribič

Nadzorni svet se je po Ribičevem predlogu soglasno strinjal, da se pripravi sporazum o ureditvi pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
2. 7. 2026 | 20:45
20:15
Novice  |  Svet
ZA 30.000 EVROV

Na priljubljeni platformi za prodajo rabljenih izdelkov naj bi prodajali otroke: »V oglasu je pisalo: devet let stara, ženska, bela ...« (FOTO in VIDEO)

Francoska policija preiskuje sumljive oglase na platformi Vinted, na družbenih omrežjih pa se širijo posnetki plišastih igrač z astronomskimi cenami in opisi, ki so med uporabniki sprožili sume o domnevni trgovini z otroki.
Kaja Grozina2. 7. 2026 | 20:15
20:15
Novice  |  Slovenija
V EPP GA ŽELIJO IZKLJUČITI

Grims šokiral z odzivom na očitke: omenja Muska, migracije in zeleni prehod

»Delam veliko in dosegam uspehe.«
2. 7. 2026 | 20:15
20:00
Lifestyle  |  Stil
MED LJUBEZNIJO IN USPEHOM

Zakaj se zveze začnejo krhati, ko eden od partnerjev osebnostno ali karierno "zraste"

Ali lahko ljubezen preživi, ko eden od partnerjev preraste staro različico sebe? Strokovnjaki razkrivajo, zakaj je najtežji preizkus zveze sprememba enega od partnerjev.
Barbara Kotnik2. 7. 2026 | 20:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Tudi vas lahko preseneti visoka položnica iz tujine

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Tudi vas lahko preseneti visoka položnica iz tujine

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBER NASVET

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Če vas avto omejuje, vozite napačnega

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki