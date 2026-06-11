Kolumna Dušana Malovrha: Zatemnjeni spektakli

Kot že ničkolikokrat v zadnjem desetletju ali celo dlje je hkrati z vrhunskim fuzbalom na sporedu tudi zatemnitev nekaterih neslovenskih programov, ki prenašajo tekme SP. Operaterji se izgovarjajo in stranke prepričujejo, da so vse zatemnitve zavoljo zahtev Hrvatov. Seveda.

Plačujem telekomunikacijski paket z več kot 200 televizijskimi programi. Kakih 180 jih lahko takoj odstranijo, pa še opazil ne bom. Če pa mi zatemnijo priljubljeni program sosednje države skoraj vsak mesec ali celo vsak teden, to ni ravno spodobno, kaj šele poslovno. Mar ni tako, da če plačam paket s tv-programi, plačam tudi oddaje teh programov?

Da seveda še zdaleč ni vse tako preprosto in jasno, kot želijo prikazati nekateri – češ da zatemnitev zahtevajo Hrvati sami, ker imajo ekskluzivne pravice za prenose samo v lepi njihovi –, nakazuje velika nedoslednost (zatemnjevanja).

Na primer primer številka 1, Eurosong: Slovenija se ga ni udeležila oz. ga je bojkotirala (zaradi izraelskih napadov na Palestince), slovenska nacionalna televizija pa ga ni prenašala. Morda še nekako logično. Nelogično pa je bilo to, da sem prvi polfinalni večer Eurosonga lahko spremljal na programu HRT, drugega polfinala in finala pa ne več. Tema. Pri drugem slovenskem operaterju pa je bil zatemenjen kompletni Eurosong.

Primer št. 2. je še bolj svež, in sicer gre za nedavno na HRT predvajani posnetek lanskega mega koncerta Thompsona v Zagrebu. »Moj« operater ga je pustil na ogled, drugi ga je zatemnil. Logično?

In naprej, sveži primer št. 3. Bolečina bo trajala skoraj 40 dni: medtem ko so gledalcem v Sloveniji že dan pred začetkom SP onemogočili celo ogled oddaje HRT o tem tekmovanju (ne prenosa!), smo lahko nemoteno gledali oddajo, posvečeno SP na avstrijski nacionalki ORF. In na italijanski RAI. Nogometnih oddaj bo v mojem paketu do konca SP še nebroj in mnoge bodo na voljo. Razen hrvaških, očitno. Ekskluzivnost je zelo raztegljiv pojem. In nategljiv tudi.