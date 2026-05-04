NA KOŽO

Kolumna Gorazda Nejedlyja: Brez selektorja

Kam gre ali kje je Olimpija zdaj? To sprašujejo nogometni privrženci zeleno-belih, potem ko bo bržkone ostala brez evropskega poletja.
Olimpiji ne grozi razpad sistema ali mrk, kakršnega je doživela pred 21 leti. FOTO: Blaž Samec
Gorazd Nejedly
 4. 5. 2026 | 22:25
Pred dvema tednoma se je poslovil še eden od zadnjih »pogrebnikov« nekdanje Olimpije Miro Gavez. Bil je prijazen, uglajen in priznan poslovnež, po odstrelu novih lastnikov Technouniona – podjetja, pri katerem so premožni Slovenci in tajkuni kupovali direktorske in blindirane beemveje, med kupci je bil seveda tudi gradbeni baron in dolgoletni Olimpijin »zidar« Ivan Zidar – je zatočišče za miren prehod v pokoj in kot uslugo starih prijateljev našel pri Olimpiji. Takrat, leta 2000, že vidno hirajoči.

V pičli sezoni so zdajšnji upravljavci Olimpijo zapeljali v nejasno prihodnost.

Kam gre ali kje je Olimpija zdaj? To sprašujejo nogometni privrženci zeleno-belih, potem ko bo bržkone ostala brez evropskega poletja, prvič v novi dobi, ko klub vodi tujec. Dosegla bo tudi najslabšo uvrstitev od prve Mandarićeve šampionske sezone, 2015/16, ali celo najslabšo po sezoni 2013/14, ko je bila šele sedma. V pičli sezoni so zdajšnji upravljavci – in med njimi tudi glavni krivci za polomijo, neposredni izvajalci nogometaši – Olimpijo zapeljali v nejasno prihodnost. Le eno leto po naslovu prvakov in seštevanju milijonov evrov od najuspešnejše evropske sezone. Zdajšnja realnost je, da je klub brez resne športne vizije, podprte z urejenim selektivnim ustrojem, čez dobra dva tedna bo ostal tudi brez skoraj polovice moštva.

Zdajšnja Olimpija ima v Igorju Barišiću sodobnejšega, samozavestnejšega in drznejšega Gaveza. Tudi Hrvat iz Münchna je poslovno kariero ustvarjal v svetu avtomobilizma. O tem, kako deluje slovenska nogometna politika, ni vedel veliko. V dobrih štirih se je v njej dobro znašel, a svoj delokrog je razširil na področje, v katerem bi morali biti glavni nogometno usposobljeni ljudje. Barišić je nedvomno pravi mož za pisarno, trd in varčen pogajalec, od katerega moraš dobesedno iztrgati vsak cent, ampak Olimpija potrebuje nekoga, ki bo na noge postavil in vodil športni ustroj. Pa vendar, Olimpiji ne grozi razpad sistema ali mrk, kakršnega je doživela pred 21 leti. Je tudi na boljšem, kot je bila takrat. Prav na pogorišču takratne Olimpije se je začelo vstajenje nove. In zdajšnje stanje lahko pomeni nov začetek za nov vzpon. Če ima Delius še voljo – beri nekaj viška denarja iz obdobja debelih krav. Ta trenutek so kljub grehom edini klubski kapital navijači, ki pa trenutno zelo malo šteje.

