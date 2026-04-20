Kolumna Gorazda Nejedlyja: Hrvaška in odstotki

Nekdanji prvi operativec hrvaškega alpskega smučanja je na begu pred zakonom, ker naj bi v enajstih letih s sodelavci oškodoval krovno smučarsko organizacijo za 30 milijonov evrov. Čez prst je šlo v tem obdobju čez tamkajšnjo zvezo vsaj sto milijonov evrov, Pavlek & Co. so se držali približno 30-odstotnega »priboljška«. O tem, kolikšni so »procenti« pri takšnih poslih, ne vemo veliko, toda manjši zagotovo niso. Morda so bili celo višji, menijo mnogi, ki špekulirajo, da bi si lahko prisvojili tudi do 50 odstotkov, a potem bi tok denarja krepko presegel sto milijonov evrov in bi bil v zadnjih dvajsetih letih bliže 150 milijonom, sicer bi ga bilo premalo za vzdrževanje smučarskega ustroja na tako visokih obratih.

Vedran Pavlek je bil resda »narejen v Sloveniji«.

Pavlek je bil aktiven v času, ko sta vladala svetu Janica in Ivica Kostelić. Njun oče Ante je že od zgodnjega obdobja razmišljal in se spraševal, koliko je vredna olimpijska zlata kolajna. In vredna je bila veliko, na desetine milijonov evrov, je razkrila afera. Če Janica ne bi osvojila zlate olimpijske kolajne, osvojila pa je kar štiri, se Pavlek & Co. gotovo ne bi sončili in zabavali na Ibizi ter v podobnih prestižnih letoviščih slavnih.

Paradoks vsega je, da je Pavlek, nekdanji tekmovalni smučar brez osvojene točke v svetovnem pokalu, kljub »procentom« hrvaško smučarijo tekmovalno in organizacijsko držal na najvišji ravni in brez dolgov do smučarskih »delavcev« na terenu, kar gotovo tudi nekaj šteje. Postavil je tako visoko raven, da je bil občasno pravi mojster tudi za slovenske alpince. Vedran Pavlek je bil resda »narejen v Sloveniji«. Vse, kar je bilo treba vedeti o alpskem smučanju, drugih veščinah in tem, kakšen je modus operandi v tej zahtevni panogi, se je naučil ob spremljanju slovenskega smučarskega know howa, ki ga je spoznaval od zelo blizu. Tega nikoli ni zares skrival. V Zagrebu in na Hrvaškem je ob vzponu fenomena Kostelić dobil le še idealen teren za »procente« po svojem načrtu. V duhu naše realnosti bi lahko dodali, da bi bil v Sloveniji njegov »odstotek« zanesljivo krepko nižji.