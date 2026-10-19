Kolumna Gorazda Nejedlyja: (Ne)tržna taktična kultura

Štajerski nogometni derbi brez višje dodane vrednosti in razplet brez golov je spomnil na stari, zmagovalni Maribor. Pragmatični Zlatko Zahović in njegov izvajalec strategije Darko Milanič sta bila zadovoljna s točko, Maribor je ohranil veliko prednost pred branilci naslova, vprašanje pa je, kako in s čim, če so, vijolični »navdušili« plačnika Adžuna Ilidžalija? Ali dobrih 7000 duš v Ljudskem vrtu? Turški mogotec je pričakoval in si želel več, saj v Angliji po začetni evforiji izgublja zalet tudi njegov Hull (v zadnjih petih tekmah je osvojil le tri točke). Ali je Maribor prepričal tudi »generala« Aleksandra Čeferina, kot je predsednika Evropske nogometne zveze imenoval njegov »vojak« ZZ?

»Zelo dobra tekma. Škoda le, ker ni bilo golov. Vse skupaj je bilo na kar solidni ravni,« je derbi oceni Milanič, ki je, kar zadeva okuse, ostal na ravni prejšnjega desetletja. Maribor brez igralca za »trženje« bi bil brez 32-letnega Žana Karničnika še bolj povprečen, toda ni bil tako slab, kot je bil znova ujetnik znamenite »taktične kulture«. Ta je v službi naslova prvaka. Morda bo to zadostovalo (je prvi favorit), toda vprašati se je treba, kaj dobrega lahko prinese že videni igralni modus operandi. Ne velja pozabiti, da je kljub rezultatskim težko ponovljivim podvigom prinesel bankrot! Rešili so ga Ilidžalijevi milijoni evrov. Maribor je bil boljši in všečnejši v Celju!

»S točko smo zadovoljni. Lahko bi šlo v drugo smer, če bi bilo vse po pravilih,« je bil pomenljiv celjski trener Zoran Zeljković. Da, tudi sodniki so bili pragmatični. Celjani so se rešili. Kljub golu, ki bi bil najbrž v marsikateri drugi, močnejši ligi, okolju in ob drugačnem izhodišču, veljaven, so potrdili, da so v veliki krizi. Zeljković je pri tem brez moči, lahko bi izbral najboljšo taktiko ali po imenih atomsko enajsterico, toda več kot očitno je, da so igralci s potezo, hitrostjo in dinamitom več v nogah popolnoma brez forme in izgubljeni v prostoru. Litovec Armandas Kučys je najbolj očitni »izgubljenec«, podobno velja za Svita Sešlarja, ki je še spomladi zabijal evrogole in nizal spektakularne asistence.

Dolga evropska sezona je za takšne Celjane, kot so zdaj, breme, in ne privilegij.