Kolumna Gorazda Nejedlyja: Nevarna igra

Nepotizem ubija, je v enem od pogovorov jasno razložil Zmago Sagadin, košarkarska trenerska avtoriteta. A takrat je govoril o splošnem stanju v družbi, v politiki in poslu, čeprav mu je bil nepotizem zelo dobro znan tudi iz košarkarskih krogov. Slovenski nogometni selektor Boštjan Cesar je za junijski paket prijateljskih tekem članske reprezentance poklical tudi Tina Naia Korena. Tin Nai je 16-letni sin nekdanjega kapetana slovenske reprezentance Roberta Korena. Letos je za Brugge igral v finalu lige prvakov proti Realu Madridu. Ne vem, ali je selektorja kdo opozoril ali, še bolje, posvaril, kakšne so lahko posledice takšnega ravnanja. V tem primeru, če odstranim sorodstvene povezave, gre bolj za klientelizem. Klientelizem v slovenskem nogometu ni neznan in je modus operandi Nogometne zveze Slovenije. Realno pa se mu je v športu praktično nemogoče izogniti.

Slovenske izkušnje s »super talenti« so pisane. Jan Mlakar je bil najboljši strelec italijanske mladinske lige v dresu Fiorentine, po izboru ene od uglednih nogometnih revij je bil izbran celo med 50 najobetavnejših nogometašev na svetu v kategoriji do 18 let. Žan Celar je bil najboljši strelec Rome, Borut Semler veliki Bayernov up in golgeter, Rene Krhin in Vid Belec sta bila pod taktirko Joseja Mourinha v moštvu zmagovalcev lige prvakov, Maks Barišić in Žan Benedičič sta bila med najboljšimi pri Milanu ... Kakor koli obrnem, več uspeha in sreče so imeli slovenski fantje iz 1. SNL, kot so bili Ermin Šiljak, Aleksander Knavs, Milenko Ačimović, Valter Birsa, Robert Koren, Josip Iličić ..., ali zdajšnji prvokategorniki Žan Vipotnik, Andraž Šporar, Jaka Bijol ... Le Samir Handanović (Udinese, Inter), Jan Oblak (Benfica, Atletico Madrid) in Benjamin Šeško (Salzburg, Leipzig) so preživeli selekcijo v najmočnejših ligah in klubih.

Klientelizmu se je v športu praktično nemogoče izogniti.

Cesarjeva drzna poteza je kljub selektorjevi avtonomiji odločanja nevaren reprezentančni precedens, ki že sproža odzive in pomisleke, zakaj pa ne tudi ta ali oni. Kot na primer Interjev član Luka Topalović. A najbrž je ravnal v dobri veri, le nespretno, laični javnosti ni pojasnil, zakaj je izbral Tina Naia. Nadarjenih je vselej veliko.