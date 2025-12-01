Kolumna Gorazda Nejedlyja: Po Keku prvi tujec?

To je posledica izkupička v hitropoteznih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki so po šestih tekmah brez ene same zmage in z le tremi doseženimi goli postavile v ospredje vprašanje: Je napočil trenutek za prvega tujca na selektorskem stolčku naše nogometne reprezentance, potem ko je v ponedeljek postalo jasno, da se poslavlja selektor Matjaž Kek? Slovenska nogometna reprezentanca je še edina od paradnih moštvenih športov, ki je bila zvesta tradiciji in prepričanju, da lahko Slovence vodi le Slovenec. Oziroma slovenski državljan, da mi ne bi kdo od klenih Slovencev očital, da »Hrvat« Srečko Katanec in »Srb« Slaviša Stojanović že nista »prava Slovenca«.

Slovenska nogometna reprezentanca še ni imela tujega selektorja.

Preskok s te tradicije bi bil vse prej kot preprost. Zaupati uglednemu tujcu z vsaj igralskimi, če že ne trenerskimi izkušnjami, v roke reprezentanco, pri čemer uspeha ne more zagotoviti, je velika igra na srečo. Odločitev o tujcu bi trenutno sicer šla vštric z že dolgim trendom globalizacije in bi v vsakem primeru razširila slovenska obzorja, a hkrati načela še mnoge druge nedotakljive teme. Na primer, do kod sega plačilna sposobnost krovne organizacije ali o splošni formi slovenskega nogometa. Kljub vsemu se je treba zavedati, da tako poceni tujega selektorja, kot je bil Matjaž Kek, povrhu pa še uglednega, ne bo mogoče pripeljati v Slovenijo.

Več kot jasno je, da idile ni več in je še nekaj časa ne bo, morda bi lahko Matjaž Kek po neuspešnih kvalifikacijah in osemletnem mandatu še pred sporočilom NZS ponudil svoj odstop sam. Celo srbska legenda Dragan Stojković je nepreklicno odstopil. Ne glede na to, kaj bi pomenilo njegovo slovo, je to del splošne nogometne kulture. Matjaž Kek je zaokrožil 13. leto v vlogi zdaj že nekdanjega selektorja Slovenije. V tem tisočletju imajo v Evropi daljši staž le nekdanji selektor Danske Morten Olsen (15 let in 139 dni), Luksemburga Luc Holtz (15 let in sedem dni) in Nemčije Joachim Löw (14 let in 352 dni) ter aktualni Francije Didier Deschamps (od 8. julija 2012).