  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Kolumna Gorazda Nejedlyja: Sporočilo iz Celja

Ni dvomov o tem, ali so si Celjani zaslužili naslov za ekipo leta.
FOTO: Leon Vidic/delo
FOTO: Leon Vidic/delo
Gorazd Nejedly
 22. 12. 2025 | 22:25
0:13
A+A-

Še vedno odmeva razglasitev najboljših športnic in športnikov v letu 2025. Zmaga nogometašev Celja, ki jih je Društvo športnih novinarjev izbralo za ekipo leta, je marsikoga razburilo. Več vznemirjenja je povzročilo v nogometnih krogih kot drugih, ki so se že navadili na krutost sodobnega vrednotenja športa. Tu si ne morejo pomagati, nogomet je s svojo priljubljenostjo na vseh koncih sveta debelo pred vsemi in ne bi bilo presenečenje niti nepravično, če bi ga izvzeli iz takšnih izborov.

Ni dvomov o tem, ali so si Celjani zaslužili naslov za ekipo leta. Resne in primerljive konkurence, kot so jo imeli nogometaši Maribora v svojih najuspešnejših letih, ki so jih zaznamovali s preboji v najmočnejše in najprestižnejše klubsko tekmovanje na svetu ligo prvakov, Celjani sploh niso imeli. Res je tudi, kot je v svojem ciničnem slogu Celjanom spustil Zlatko Zahović, da se himna lige prvakov sliši drugače kot himna konferenčne lige.

Zlatko Zahović ni napovedal kandidature za selektorja Slovenije.

A drugače se sliši in vrednoti tudi prvi mariborski ples v champions league kot druga dva pod športno taktirko nesporno najuspešnejše nogometne osebnosti in največje avtoritete v samostojni Sloveniji. Ne glede na vse, Maribor '99 je, kar zadeva mojo presojo, z naskokom najboljša ekipa, ki ni bila ekipa leta. A takrat ga je premagala Katančeva Slovenija z Zlatkom Zahovićem na čelu. Mimogrede, škoda je, ker se ZZ ni opogumil in napovedal svoje kandidature za selektorja Slovenije.

Čeprav so se Celjani na slovenski vrh prebili skozi tretjo ligo, so zmagovalci z dodano vrednostjo. Ne vem, kako so razmišljali kolegi, po mojem mnenju pa so bili najboljši zato, ker so bili drugačni, ker so si drznili biti takšni kot veliki. Ker so pokazali, da so tudi mali med velikimi in malo manj velikimi lahko konkurenčni ali celo zgled v tem, na kakšen način tekmujejo in zmagujejo.

Celjska zmaga je sporočilna za vse inovativne ustvarjalce na drugih področjih, ki bi bili radi drugačni, a si ne upajo biti. Najbrž še najbolj za nogometne ustvarjalce, za klubske politike, trenerje in igralce. Celjani so stopili iz kalupa in omejene miselnosti. Ali v nogometnem jeziku: raje so bili sodobni napadalci kot nazadnjaški branilci.

Več iz teme

nogometCeljeZlatko ZahovičNK Celjekonferenčna ligakomentarslovenska nogometna liga
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NUNSPEET

Huda nesreča na paradi: ženska zapeljala v množico, z več ljudmi je hudo (FOTO)

Voznica naj bi z avtom zapeljala iz stranske ulice in iz neznanega razloga zapeljala čez krožišče v množico. Poškodovanih je devet ljudi, od tega trije huje.
22. 12. 2025 | 22:45
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Pobeg na varno

O klanju živali.
Branko Babič22. 12. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Gorazda Nejedlyja: Sporočilo iz Celja

Ni dvomov o tem, ali so si Celjani zaslužili naslov za ekipo leta.
Gorazd Nejedly22. 12. 2025 | 22:25
21:56
Novice  |  Kronika  |  Doma
OPOZORILO VOZNIKOM

Tatovi udarili na počivališču: Madžari ostali brez gotovine, Poljaki brez luči in akumulatorja

Policija opozarja, ne puščajte vrednih predmetov v vozilu.
22. 12. 2025 | 21:56
21:23
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA

Družina ostala brez vsega: požar uničil kmetijo in vzel življenja živali

Gmotna škoda je ogromna, posledice pa boleče in nepopravljive.
Kaja Grozina22. 12. 2025 | 21:23
21:08
Novice  |  Kronika  |  Doma
TATOVI IZKORIŠČAJO NEPREVIDNOST

Sobotni večer prekinil alarm, 20-letnika končala v lisicah

Nočni vlomi pri gostinskem lokalu pretresli Novo mesto.
22. 12. 2025 | 21:08

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

To je pa zanimivo: spa brez primere!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

To je pa zanimivo: spa brez primere!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Rešitev za praznično pojedino v zadnjem trenutku

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Božični dan po Deluxe okusu: popolno ujemanje hrane in vin

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Cene se spreminjajo iz ure v uro (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Se prihodnost Evrope seli v orožarsko industrijo?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

V osem držav z 200 kilometri na uro

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki