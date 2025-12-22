Kolumna Gorazda Nejedlyja: Sporočilo iz Celja

Še vedno odmeva razglasitev najboljših športnic in športnikov v letu 2025. Zmaga nogometašev Celja, ki jih je Društvo športnih novinarjev izbralo za ekipo leta, je marsikoga razburilo. Več vznemirjenja je povzročilo v nogometnih krogih kot drugih, ki so se že navadili na krutost sodobnega vrednotenja športa. Tu si ne morejo pomagati, nogomet je s svojo priljubljenostjo na vseh koncih sveta debelo pred vsemi in ne bi bilo presenečenje niti nepravično, če bi ga izvzeli iz takšnih izborov.

Ni dvomov o tem, ali so si Celjani zaslužili naslov za ekipo leta. Resne in primerljive konkurence, kot so jo imeli nogometaši Maribora v svojih najuspešnejših letih, ki so jih zaznamovali s preboji v najmočnejše in najprestižnejše klubsko tekmovanje na svetu ligo prvakov, Celjani sploh niso imeli. Res je tudi, kot je v svojem ciničnem slogu Celjanom spustil Zlatko Zahović, da se himna lige prvakov sliši drugače kot himna konferenčne lige.

Zlatko Zahović ni napovedal kandidature za selektorja Slovenije.

A drugače se sliši in vrednoti tudi prvi mariborski ples v champions league kot druga dva pod športno taktirko nesporno najuspešnejše nogometne osebnosti in največje avtoritete v samostojni Sloveniji. Ne glede na vse, Maribor '99 je, kar zadeva mojo presojo, z naskokom najboljša ekipa, ki ni bila ekipa leta. A takrat ga je premagala Katančeva Slovenija z Zlatkom Zahovićem na čelu. Mimogrede, škoda je, ker se ZZ ni opogumil in napovedal svoje kandidature za selektorja Slovenije.

Čeprav so se Celjani na slovenski vrh prebili skozi tretjo ligo, so zmagovalci z dodano vrednostjo. Ne vem, kako so razmišljali kolegi, po mojem mnenju pa so bili najboljši zato, ker so bili drugačni, ker so si drznili biti takšni kot veliki. Ker so pokazali, da so tudi mali med velikimi in malo manj velikimi lahko konkurenčni ali celo zgled v tem, na kakšen način tekmujejo in zmagujejo.

Celjska zmaga je sporočilna za vse inovativne ustvarjalce na drugih področjih, ki bi bili radi drugačni, a si ne upajo biti. Najbrž še najbolj za nogometne ustvarjalce, za klubske politike, trenerje in igralce. Celjani so stopili iz kalupa in omejene miselnosti. Ali v nogometnem jeziku: raje so bili sodobni napadalci kot nazadnjaški branilci.