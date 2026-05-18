Kolumna Siniše Uroševiča: Visok davek na ledu

In nanj potem navežeš kakšen drug dogodek. Tako se pogosto spomnim začetka ruskega vojaškega vdora v sosednjo Ukrajino, ta je namreč sovpadal z obdobjem zimskih olimpijskih iger v Pekingu februarja 2022. Na Kitajskem mu tedaj javnost ni namenjala pretirane pozornosti, precej bolj se je ukvarjala s tedaj še trajajočo pandemijo zloveščega virusa. Ta je k sreči, vsaj v tedanji obliki, globalno izginil, kruta vojna na evropskem vzhodu pa še vedno traja. Kot v sleherni vojni je davek zelo visok, dnevno preštevajo preminule, uničena so mesta in vasi, trpi narava, begunci iz nesrečne Ukrajine so našli domove po širnem svetu. Tudi sredi Švice, kjer v teh dneh igrajo reprezentance na svetovnem prvenstvu v hokeju.

Med lokalnimi hokejskimi privrženci na SP v Švici je opazna tudi nostalgija po Rusiji.

Slovenska izbrana vrsta je v Fribourgu, osrednjem mestu kantona, umeščenega med lozanskim in bernskim. Slednja dva sta večja, toda tudi fribourški ponuja precej možnosti za spodobno življenje, kot pač pritiče pregovorno urejeni Švici. Zato so mnogi Ukrajinci tam našli svoj novi dom. Ne nazadnje modro-rumena ukrajinska zastava plapola na mestni hiši in pozdravlja mimoidoče z jasnim sporočilom, s kom sočustvuje to mirno mestece sredi dežele visokih gorá, cenjene čokolade, ementalca, grojerja in natančnih ur.

A vsaj med lokalnimi hokejskimi privrženci je opazna tudi naklonjenost, pravzaprav nostalgija, po Rusiji. Nikakor ne v tej vojni, pač pa v spoznanju, da se je ta hitra športna igra na ledu v Švici začela dvigati pred dobrimi tremi desetletji s prihodi kakovostnih tujcev. Prav za Fribourg sta igrala ruska hokejska asa Andrej Homutov in Vjačeslav Bikov. Za njima je prišel tudi hokejskim Jesenicam zelo dobro znani Pavel Kadikov. In vsi so bili ljubljenci občinstva, marsikdo v Fribourgu je takrat zavoljo njih stiskal pesti za rusko reprezentanco. Zdaj je ta od začetka vojne v Ukrajini kaznovana. Športniki trpijo, tudi oni plačujejo davek krvavi zgodbi, ki se je je lotil njihov državni vrh. Konca še ni na obzorju, zato pa tudi ne vrnitve Rusije na ledene ploskve po svetu.