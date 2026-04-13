  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Kolumna Gorazda Nejedlyja: Zajc, ki ni zajec

Miha Zajc ni pozabil na krivico, ki se mu je dogajala v obdobju, ko je bil reprezentant.
Miha Zajc je v 32. letu še vedno najustvarjalnejši slovenski zvezni igralec, ki ga povrhu zanima še gol. FOTO: Damir Sencar/Afp
Miha Zajc je v 32. letu še vedno najustvarjalnejši slovenski zvezni igralec, ki ga povrhu zanima še gol. FOTO: Damir Sencar/Afp
Gorazd Nejedly
 13. 4. 2026 | 22:25
A+A-

Nekdanji slovenski nogometni selektor Matjaž Kek nikoli ni natančno pojasnil, zakaj je odpisal Miho Zajca. V Zagrebu in na Hrvaškem se je »odpisani« igralsko razsvetlil, ne glede na ne najvišjo raven tekmovanja sosedske lige, ki pa je kljub vsemu zahtevnejša, kot je slovenska. Navdušuje z goli, ustvarjalnostjo, delovno etiko in, česar doslej ni kazal, voditeljstvom. Če sem iskren, v njem nikoli nisem videl fanta z avtoriteto v slačilnici. Saj prihaja z Goriškega! To mu uspeva pri Dinamu, kjer so Slovenci redko imeli sloves neugodnih fakinov. Hvaležnih pač. Miha Zajc ni pozabil na krivico, ki se mu je dogajala v obdobju, ko je bil reprezentant. Gladko je zavrnil vabilo Kekovega naslednika Boštjana Cesarja. Kot selektorjev pomočnik ni vztrajal pri tem, da bi bil Zajc lahko dodana vrednost. Ker je dobila legitimno kritje v junaštvu in podobi na evropskem prvenstvu, Keku ni bilo mogoče očitati, da se je odločil napačno.

Najboljše preradi kaznujejo za to, česar ne morejo, namesto da bi jih nagrajevali za tisto, kar zmorejo.

Miha Zajc je v 32. letu še vedno najustvarjalnejši slovenski zvezni igralec, ki ga povrhu zanima še gol. Je tip igralca, ki zna več in si lahko tudi privošči več, a tudi igralec, ki pooseblja zadrtost slovenskih trenerjev in strah pred porazom, pred nenadzorovano dodano vrednostjo, pred pogumom in mojstrom, ki štrli iz povprečja ... Je tudi igralec, ki nečesa ne (z)more, in tega se trenerji in selektorji, izurjeni za pragmatizem, držijo kot pijanec plota. Zanje so fantje s potezo več prej težava kot rešitev. Podobno kot je bil težava skoraj desetletje Josip Iličić. Imel je smolo, da je bil njegov igralni vrhunec v obdobju, ko so se drugi že poslavljali od najboljših let ali pa so komaj postajali zreli ter izkušeni reprezentanti. Ko ni bil več na vrhuncu, so drugi s selektorjem vred lažje zadihali in se vrnili k »bunkerju« – strahopetnemu junaštvu. Miha Zajc je ogledalo slovenskega nogometa. Plačal je davek za nekaj, česar ne more, ni pa bil nagrajen za tisto, kar zmore. Ta premisa je premočno zadrta med nogometnimi ustvarjalci, ki najboljše preradi kaznujejo, namesto da bi jih nagrajevali za to, kar zmorejo. In praviloma več zmorejo kot ne.

P. S. Tudi zdaj vidim vsaj enega, še prej dva zajca, ki sta za selektorja težava, in ne rešitev.

Več iz teme

Miha ZajcMatjaž KeknogometSlovenija
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Za korajžne

O trgovini za ekstremne športe ...
Marko Kočevar13. 4. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Gorazda Nejedlyja: Zajc, ki ni zajec

Miha Zajc ni pozabil na krivico, ki se mu je dogajala v obdobju, ko je bil reprezentant.
Gorazd Nejedly13. 4. 2026 | 22:25
21:52
Novice  |  Kronika  |  Doma
NOČNI SPOR

Drama sredi noči v Kranju: 50-letnica poškodovala partnerja, odvzeli so ji prostost

Nočni spor med partnerjema v Kranju se je končal s posredovanjem policije in poškodbo moškega, ki ga je partnerica po navedbah PU Kranj ranila z ostrim predmetom.
13. 4. 2026 | 21:52
21:41
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Z e-skirojem naravnost v objekt, voznika odpeljali

Policisti vodijo prekrškovni postopek.
13. 4. 2026 | 21:41
21:26
Novice  |  Slovenija
IMAJO NA MIZI PONUDBO SVOBODE

Bodo Demokrati šli v desno vlado? Poslanska skupina naj ne bi bila enotna

Člani so izrazili podporo vodstvu stranke pri postopanju glede pogajanj za vstop v koalicijo.
13. 4. 2026 | 21:26
21:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
TELEFONSKE GOLJUFIJE

Ojoj, tako grdo so po telefonu pretentali gospo! Preberite, da se to ne zgodi tudi vam

Je danes res še kdo varen pred telefonskimi goljufijami?
Nina Čakarić13. 4. 2026 | 21:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki