Kolumna Gordane Stojiljković: Dopust vs. potovanje

Oba sta namenjena preživljanju prostega časa, le da eden spodbuja vodoravno lego, drugi pa bolečine v ramenih. Dopust je preprost. Rezerviraš hotel z bazenom in že prvi dan začneš tarnati, da je voda premrzla. V nekaj dneh razviješ poseben odnos z natakarjem, ki brez vprašanja prinese tvojo najljubšo pijačo. Če si predan dopustnik, domov prineseš tri kilograme več, zagorela ramena in mirno glavo. Potovanje pa je povsem druga žival.

Ni časa za poležavanje, ker je treba ujeti avtobus ob 6.13, ki ga vozni red pozna, domačini pa ne. Vsak dan prehodiš toliko, da ti telefon zvečer čestita za nov osebni rekord. Na dopustu se veseliš hotelskega zajtrka, na potovanju si vesel, če zajtrk sploh najdeš. Ali vsaj kavo. Največja razlika pa se pokaže ob vrnitvi domov. Z dopusta prideš spočit. Kovček odpreš šele čez tri dni, ker se ti nikamor ne mudi. Pripoveduješ, kako je bilo »res fino«, pokažeš nekaj fotografij sončnih zahodov, ki so si vsi sumljivo podobni. S potovanja pa prideš … utrujen. Tako utrujen, da potrebuješ dopust.

Dopust napolni baterije. Potovanje napolni glavo.

Noge protestirajo, hrbet se sprašuje, zakaj si moral ravno ti odkriti vse tiste tlakovane ulice, budilka pa je prvič po dolgem času videti kot prijateljica. Potem pa se začne. Najprej se spomniš tistega ovinka, kjer se je odprl razgled, ki ga ni v nobenem turističnem vodniku. Potem vonja ulične hrane, pogovora z neznancem, ki si ga boš zapomnil deset let. Spomniš se izgubljanja, ki se je izkazalo za najboljšo orientacijo dneva, in dežja, zaradi katerega si odkril majhno kavarno, v katero sicer nikoli ne bi stopil. Dopust napolni baterije. Potovanje napolni glavo. Na dopustu zbiraš sončne žarke. Na potovanju zbiraš zgodbe. In zanimivo je, da sončna zagorelost izgine v nekaj tednih, zgodbe pa z leti postajajo vse boljše.

Celo tisti zamujeni vlak se čez čas spremeni v legendarno anekdoto. Morda je prav zato potovanje tako zasvojljivo. Ker se domov vrneš izmučen, z zmečkanimi oblačili, prazno denarnico in neštetimi fotografijami, ki nikoli ne ujamejo tistega, kar si v resnici doživel. A hkrati prineseš nekaj, česar ni mogoče kupiti v turistični agenciji – občutek, da je svet za odtenek večji, ti pa za odtenek bogatejši.