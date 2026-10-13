Kolumna Gordane Stojiljković: Država sprtih sosedov

Vse bolj se zdi, da v naši domovini živita dva naroda. Ne ločujejo nas gore, reke ali meje, temveč prepričanje, da ima samo naša stran prav. Polarizacija je prerasla okvire običajnega demokratičnega spora in postaja način življenja. Ni več pomembno, kaj kdo pove, temveč predvsem, kdo je to izrekel. Težava ni v različnosti mnenj, ta je temelj demokracije. Težava je, da smo iz političnih prepričanj ustvarili osebne identitete, iz nasprotnikov pa sovražnike. Človek, ki glasuje drugače, ni več sosed z drugačnim pogledom na svet, temveč nekdo, ki ga je treba osramotiti, utišati ali izločiti. Namesto argumentov uporabljamo etikete, namesto razprave posmeh, namesto radovednosti prezir. Tako počasi izginja prostor, v katerem bi se lahko srečali kot državljani iste države. Velik del odgovornosti nosi politika. Razdeljena družba je namreč za marsikaterega koristna. Strah mobilizira, jeza združuje lastne vrste, sovražnik pa pomaga odvrniti pozornost od neprijetnih vprašanj. Dokler se prepiramo o tem, kdo je večji izdajalec, je bistveno lažje preslišati vprašanja o kakovosti javnega zdravstva, dostopnosti stanovanj, draginji in prihodnosti mladih. Toda krivda ni zgolj na strani politikov. Tudi sami sodelujemo v tej igri. Na družbenih omrežjih hitreje delimo žaljivko kot tehten argument, hitreje obsodimo človeka, kot preverimo dejstva. Napake svojih označujemo kot izjeme, napake drugih kot dokaz pokvarjenosti. Dvojna merila, zavita v plašč prepričanosti o lastnem prav. Posebno nevarno je, ko se razdeljenost preseli za domačo mizo, med prijatelje in v družine. Nobena stranka ni vredna izgubljenega prijateljstva, noben politik ni vreden tega, da zaradi njega v družini obmolknemo.

Slovenija potrebuje zrelost, da prenese nestrinjanje, ne da bi ob tem izgubila spoštovanje.

Slovenija ne potrebuje umetne enotnosti, v kateri bi vsi mislili enako. Potrebuje zrelost, da prenese nestrinjanje, ne da bi ob tem izgubila spoštovanje. Na koncu ne bomo živeli v strankarskih programih, televizijskih studiih ali komentarjih na družbenih omrežjih. Živeli bomo drug ob drugem, v istih mestih, na istih cestah. Za zdaj se zdi, da smo v dokazovanju, kdo ima prav, vse bolj pripravljeni izgubiti tisto, kar bi morali braniti skupaj: Slovenijo kot skupni dom.