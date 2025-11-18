  • Delo d.o.o.
NA KOŽO

Kolumna Gordane Stojiljković: Duševno bolni

Kam z nevarnimi psihiatričnimi bolniki po tistem, ko na forenzični psihiatriji preživijo pet let?
Na forenzični psihiatriji lahko preživijo pet let, to je največ, kar dopušča zakonodaja. Foto: Tadej Regent
Na forenzični psihiatriji lahko preživijo pet let, to je največ, kar dopušča zakonodaja. Foto: Tadej Regent
Gordana Stojiljković
 18. 11. 2025 | 22:25
Tip, ki je z nožem napadel voznika mestnega avtobusa, tega hladnega orožja ni uporabil prvič. Pa vendar se mu, kot so se oglasile številne njegove žrtve, tudi tiste, ki jim je z nožem »le« grozil, do zdaj ni zgodilo prav nič. Prijave na policijo dežujejo, policisti ga zaslišijo, nato pa izpustijo na prostost.

Ker ljudi s psihičnimi težavami – in slednji jih skoraj gotovo ima – pač ne morejo strpati v pripor, za v Polje niso, ker so nevarni ne le za zaposlene, temveč tudi ostale paciente, do varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja na forenzičnem oddelku psihiatrije, ki ga varujejo pazniki, pa je še daleč, saj se mora vmes odviti kazenski postopek. Pa vsi vemo, kako dolgo lahko trajajo.

En tak psihični bolnik, ki se za svoja dejanja seveda izgovarja na duševno stanje, je tudi Jernej Hribšek, ki je brežiškemu sodniku grozil tako, da je 25 mejlov z grožnjami sodniku poslal kar na policijo. Danes smo pričakovali sodbo, a je dosegel, da je sodišče njegovi obrambi podarilo še tri tedne časa, da se lahko pripravi na zaključne govore. Prosim?

Sprašujem se, kdaj je tip prestal vse te kazni oziroma zdravljenja, da je lahko leta 2024 brez težav znova grozil.

In, ne, v sodni dvorani prav nič ne kaže, da bi imel človek kakršne koli duševne težave. Danes je ob ogledu DVD prek velikega zaslona celo opozoril sodišče, da »spodaj desno imate zoom, tega nihče ne vidi«. Čeprav je njegova predkaznovanost zgovorna – pogojna obsodba zaradi groženj z varstvenim nadzorom in obiskom društva za nenasilno komunikacijo; pogojna obsodba zaradi nasilništva z obveznim psihiatričnim zdravljenjem na prostosti; zaporna osemmesečna kazen z obveznim psihiatričnim zdravljenjem in prepovedjo približevanja. Dve sodbi sta iz leta 2021, zaporna iz leta 2020.

Sprašujem se, kdaj je tip prestal vse te kazni oziroma zdravljenja, da je lahko leta 2024 brez težav znova grozil. Sprašujem se tudi, koliko pogojnih obsodb mora dobiti nekdo, da se mu pogojna kazen spremeni v zaporno kazen. Ampak, ja, v nobenem od teh primerov ne pričakujem, da bosta storilca pristala v zaporu, čeprav sta oba trenutno v priporu. In potem znova pridemo do diskusije, kam z nevarnimi psihiatričnimi bolniki po tistem, ko na forenzični psihiatriji preživijo pet let, kar je največ, kar dopušča zakonodaja.

psihični bolnikzaporzdravljenjesodiščekazenduševno zdravjenasilje
