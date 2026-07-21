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Kolumna Gordane Stojiljković: Femicid – spet

Ženska ne sme ostati sama z občutkom, da je prijava le administrativni postopek brez resnične zaščite.
FOTO: Suteishi Getty Images
FOTO: Suteishi Getty Images
Gordana Stojiljković
 21. 7. 2026 | 22:25
 22. 7. 2026 | 00:09
2:34
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Prevečkrat se izkaže, da je žrtev nasilje že prijavila policiji, o njem obvestila center za socialno delo, prosila za pomoč sorodnike ali prijatelje. Umor ni bil prvi dogodek. Bil je zadnje dejanje dolge zgodbe, v kateri je nasilnež vedno znova dokazoval, da mu je dovoljeno prestopati meje. Femicid ni zločin iz strasti. Je zločin nadzora. Je skrajna oblika prepričanja, da ima moški pravico odločati o življenju ženske – tudi o tem, ali bo živela.

Med letoma 2014 in 2024 je bilo umorjenih 67 žensk, skoraj tri četrtine pa jih je ubila bližnja oseba, torej trenutni ali nekdanji partnerji. Največji poraz družbe ni, da nasilje obstaja. Največji poraz je, da ga pogosto prepoznamo šele, ko nekdo umre. Grožnje, zalezovanje, poniževanje, nadzor nad telefonom, financami in gibanjem, kršitve prepovedi približevanja – vse to so opozorilni znaki. Ko jih institucije obravnavajo kot posamezne incidente, namesto kot stopnjevanje istega vzorca, prevzamejo tveganje, da bo naslednji klic na pomoč prišel prepozno. Odgovornost seveda nosi storilec. Toda država nosi odgovornost, da nevarnost pravočasno prepozna in ukrepa.

Vsaka prijava nasilja mora sprožiti resno oceno tveganja, hitro izmenjavo informacij med policijo, centri za socialno delo in sodišči ter dosledno ukrepanje ob vsaki kršitvi zaščitnih ukrepov. Ženska ne sme ostati sama z občutkom, da je prijava le administrativni postopek brez resnične zaščite. In kaj lahko stori ženska, ki jo ogroža partner ali nekdanji partner? Najprej naj verjame lastnemu občutku ogroženosti. Če ima občutek, da jo bo ubil, tega ne sme nihče relativizirati. Naj nasilje prijavi, vztraja pri zaščitnih ukrepih, o nevarnosti obvesti ljudi, ki jim zaupa, pripravi varen načrt za odhod in – če je le mogoče – ne ostane sama. Če partner grozi z umorom, jo zalezuje, duši, krši prepoved približevanja ali stopnjuje nasilje po razhodu, to ni drama razmerja. To je alarm. Prava mera uspeha države ni v številu sprejetih strategij, ampak v številu žensk, ki so po prijavi nasilja ostale žive.

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Kolumna Gordane Stojiljković: Femicid – spet

Ženska ne sme ostati sama z občutkom, da je prijava le administrativni postopek brez resnične zaščite.
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