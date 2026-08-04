  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Kolumna Gordane Stojiljković: Jezero

Ključno vprašanje ni zgolj, kdo je lastnik, temveč kakšne varovalke zagotavlja država.
Slivniško jezero. FOTO: Janez Mihovec
Slivniško jezero. FOTO: Janez Mihovec
Gordana Stojiljković
 4. 8. 2026 | 22:25
2:32
A+A-

Ta teden je marsikoga zadela novica, da gospodarska družba prodaja štiri parcele nepremičnine, ki v naravi predstavlja jezero. Sama denimo sploh nisem vedela, da si lahko lastnik jezera, čeprav v tem primeru akumulacijskega. A v Sloveniji voda ni zgolj naravni vir, temveč javna dobrina posebnega pomena. Celo več, pravico do pitne vode smo leta 2016 zapisali v slovensko ustavo, s čimer je država jasno izrazila, da morajo vodni viri služiti predvsem oskrbi prebivalstva in ne pridobivanju zasebnega dobička. Zato je povsem razumljivo, da smo ob novici o prodaji jezera vsaj malce zastrigli z ušesi.

V Sloveniji so celinske vode in vodna zemljišča praviloma javno dobro, njihova uporaba pa je urejena z zakonodajo. To pomeni, da tudi če zasebnik postane lastnik določenega zemljišča ob jezeru ali objektov na njem, s tem ne pridobi neomejene pravice razpolagati z vodo ali omejevati pravic, ki jih določa zakon. Lastninska pravica zato ni absolutna, ampak jo omejuje javni interes. Jezera imajo veliko večjo vrednost od njihove tržne cene. So del dediščine, pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti, turizem, rekreacijo in kakovost življenja lokalnega prebivalstva.

Jezera imajo veliko večjo vrednost od njihove tržne cene.

Če se javnost začne spraševati, ali bo dostop do jezera v prihodnje omejen ali bodo interesi zasebnega lastnika prevladali nad javnim interesom, gre za povsem legitimne pomisleke. Čeprav je že zdaj v zasebnih rokah. Delna lastnica jezera je tudi ribiška družina s koncesijo za opravljanje dejavnosti ribolova. Njena naloga ni zgolj izdajanje dovolilnic, temveč tudi skrb za ribji stalež, vlaganje rib, varovanje habitatov in ohranjanje ravnovesja. Takšno upravljanje temelji na dolgoročni odgovornosti do narave, ne na kratkoročnem gospodarskem interesu. Ključno vprašanje zato ni zgolj, kdo je lastnik, temveč kakšne varovalke zagotavlja država.

Jezero ni le nepremičnina na zemljevidu, ampak prostor, ki ima okoljski, družbeni in lokalni pomen. Je življenjski prostor številnih življenj, pomemben del lokalne skupnosti in po toliko letih od nastanka akumulacijskega jezera tudi naravna vrednota, ki je ni mogoče oceniti zgolj z denarjem.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

jezerovodaokoljejavna dobrinapitna vodavodni virizasebna lastninajavni interesribištvoslivniško jezero
ZADNJE NOVICE
23:17
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Naravna kopališča: učinkovit spopad z vročino

Iskanje sredstev za osvežitev postaja vse nujnejše, za hitro rešitev pa že tradicionalno veljajo predvsem naravna kopališča.
4. 8. 2026 | 23:17
22:59
Novice  |  Svet
MEDNARODNI FESTIVAL

Nebo nad Kapadokijo prekrili pisani baloni, tudi velikanski kit

Dogodek je potekal v eni najbolj slikovitih turških pokrajin.
4. 8. 2026 | 22:59
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

EPP

O zaščitnem faktorju ...
Aljana Fridauer Primožič4. 8. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Gordane Stojiljković: Jezero

Ključno vprašanje ni zgolj, kdo je lastnik, temveč kakšne varovalke zagotavlja država.
Gordana Stojiljković4. 8. 2026 | 22:25
22:08
Novice  |  Slovenija
POT REHABILITACIJE

Veliko olajšanje za slovenskega alpinističnega velikana: »Andrej danes zapušča intenzivni oddelek«

Andrej Štremfelj se je poškodoval, ko se je v triglavski steni odlomil del skale.
4. 8. 2026 | 22:08
21:45
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNI NASVET

Nič ne de, če se duhovni razvoj ustavi

Morda se obilje energije in moči univerzuma ne bo uravnalo z vašim trenutnim fizičnim stanjem. Predelati morate svoje občutke in odnose s svetom.
4. 8. 2026 | 21:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
DOSTAVA

Nova navada pri spletnih nakupih

Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
3. 8. 2026 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
SKRBI

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
29. 7. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
NALOŽBA

Prednaročila sprejemajo še nekaj dni

Za poslovnega uporabnika je vrednost telefona v tem, koliko dela opravi na njem in kako dolgo mu služi. Nova serija Galaxy Z je zasnovana prav v tem merilu.
4. 8. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
3. 8. 2026 | 09:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki