Kolumna Gordane Stojiljković: Lendava

Odkritje trgovine z ljudmi v Lendavi ni zgolj novica iz črne kronike. Je opozorilo, da se tako blizu za zaprtimi vrati odvija krut posel, v katerem človek izgubi tisto, kar bi mu moralo biti zagotovljeno brezpogojno – dostojanstvo, svobodo in pravico do lastnega življenja. Trgovina z ljudmi človeka spremeni v sredstvo za zaslužek, njegovo stisko pa v poslovno priložnost. Za storilce je žrtev strošek, za družbo, ki takšna dejanja prezre, pa zgolj neprijetna opomba v dnevnih poročilih. In prav v tem je problem: grozljivost takšnih primerov nas za hip pretrese, nato pa jih prepustimo policiji, sodiščem in pozabi.

Toda vprašati se moramo več kot le, kdo je kriv. Trgovina z ljudmi ne uspeva samo zaradi brezobzirnosti posameznikov. Hrani se tudi z revščino, socialno ranljivostjo, odvisnostjo od delodajalcev, strahom pred oblastmi in prepričanjem, da je mogoče človeka izkoristiti, če je dovolj nemočen, da se ne more upreti. Zato odgovornost ne sme obstati pri aretacijah in sodnih postopkih.

Strah, grožnje, izolacija in odvisnost lahko človeku odvzamejo občutek, da sploh ima izbiro.

Država mora zagotoviti zaščito žrtev, dostop do pravne pomoči, varno namestitev in podporo. Žrtev namreč ni dokazni material, ki ga po koncu preiskave odložimo na polico. Je človek, ki mora po prestani zlorabi znova sestaviti svoje življenje. Posebno nevarno je, kadar javnost začne iskati krivdo v žrtvah: zakaj so pristale na določene razmere, zakaj niso pobegnile. Takšna vprašanja so pogosto le način, da odgovornost preložimo z izkoriščevalcev na izkoriščane. Strah, grožnje, dolgovi, izolacija in odvisnost lahko človeku odvzamejo občutek, da sploh ima izbiro.

Lendava zato ne sme postati le ime kraja v še eni pretresljivi zgodbi. Postati mora razlog za resen razmislek o tem, kako prepoznavamo izkoriščanje, kako nadziramo tiste, ki imajo moč nad ranljivimi ljudmi, in kako hitro se odzovemo, ko se pojavijo opozorilni znaki. Človekovega dostojanstva ne moremo razglašati za temeljno vrednoto samo takrat, ko nas to nič ne stane. Njegovo vrednost moramo dokazati tudi takrat, ko je žrtev revna, prestrašena, tuja ali družbeno prezrta. Sprašujem se, kaj bomo spremenili, da naslednji človek ne bo postal blago na trgu človeške bede.