Kolumna Gordane Stojiljković: Mladost kot dovoljenje za nasilje

Ko nasilje nima posledic, postane sporočilo družbe nevarnejše od samega nasilja. Kolikokrat bomo še razpravljali, da so storilci mladoletni, da gre za mladostniško nepremišljenost, da jim je treba dati drugo priložnost? Koliko drugih priložnosti pa ima žrtev? Kdo razume deklico, ki so jo vrstniki pretepli, ponižali in vse to posneli, nato pa ji država po treh letih sodnih dvoran prisoli še zadnjo zaušnico in storilcev ne kaznuje? Kdo bo njej vrnil občutek varnosti, dostojanstvo in zaupanja v ljudi? Kako učinkovito sploh deluje naš sistem pregona in pravosodja, če pa mladoletni storilci zmagujejo v borbi proti mladoletnim žrtvam? Pred časom smo namreč o podobnem primeru, ko je tožilstvo odstopilo od pregona storilca, ki je nekaj let spolno zlorabljal svojo sestrično, ker je zdaj priden študent, pisali v Slovenskih novicah. Najbolj sprevrženo je, da se v imenu zaščite storilcev pogosto pozablja na mladoletne žrtve. Tudi one so otroci. Tudi one imajo pravico do zaščite. Zakaj je razumevanje storilca tako pogosto pomembnejše od posledic, ki jih nosi žrtev?

V imenu zaščite storilcev se pogosto pozablja na mladoletne žrtve.

In kje so starši? Kdaj bomo nehali obravnavati vzgojno odgovornost kot zasebno stvar družine, dokler posledice ne pristanejo na pragu nekoga drugega? Starši ne morejo biti avtomatično kazensko odgovorni, morajo pa obstajati jasne in učinkovite posledice za njihovo lastno dokazano opustitev dolžnosti, kadar ta prispeva k škodljivemu ravnanju. Potrebujemo sistem, ki zna razlikovati med otroško napako in ponavljajočim se nasiljem, med vzgojnim ukrepom in neučinkovitim opozorilom. Kakšno družbo gradimo, če otrokom sporočamo, da posledic kaznivih dejanj ni? Storilcem pravimo, da je tveganje majhno. Staršem, da se jim ni treba resno ukvarjati z vedenjem svojih otrok. Žrtvam pa, da so prepuščene same sebi. To ni vzgojna politika. To je vzgoja v nekaznovanost. Dovolj je sprenevedanja. Prihodnost rešujemo takrat, ko nasilje pravočasno ustavimo, storilca soočimo z odgovornostjo in žrtvi zagotovimo zaščito. Otrokova mladost ne sme biti dovoljenje za nasilje. In pravice storilca ne smejo postati razlog, da pozabimo na pravice žrtve.