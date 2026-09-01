  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Kolumna Gordane Stojiljković: Sopotnik

Morda pri letih 50+ nimam več popolnega trebuha, imam pa precej boljši smisel za humor.
Ja, telo se spreminja. Hormoni imajo svoje načrte.  FOTO: Getty images
Ja, telo se spreminja. Hormoni imajo svoje načrte.  FOTO: Getty images
Gordana Stojiljković
 1. 9. 2026 | 22:25
3:08
A+A-

Pri 50+ ugotavljam, da sem pridobila novega življenjskega sopotnika. Ne, ni moški. Je moj trebušček. Kar nekaj časa sem tuhtala, kdaj je moj trebuh iz »čisto normalnega« prešel v »Gospa, ste morda v pričakovanju?«. In predvsem – zakaj se je odločil, da bo odslej živel popolnoma po svoje.

Po kosilu se moj trebušček razširi kot samozavesten direktor na sestanku.

Včasih sem zjutraj oblekla kavbojke in jih brez težav zapela. Danes jih najprej pogledam. Potem pogledam sebe. Potem globoko vdihnem. In šele nato poskusim zapeti gumb. Če mi uspe, sem zmagala. Če ne, pa tisti dan nosim kaj bolj udobnega. Najbolj me zabava to, da se je moje telo očitno odločilo za nov koncept. Prej je bilo pomembno, da imam pas. Zdaj je pomembno, da imam … udobje. In ta trebušček ni več samo trebušček. Ima svoj značaj. Zjutraj je še kar zmeren in pripravljen na sodelovanje. Po kosilu se razširi kot samozavesten direktor na sestanku. Zvečer pa že zavzame teritorij, za katerega nisem vedela, da sploh obstaja. Seveda sem poskusila vse. Manj kruha. Več zelenjave. Hojo. Telovadbo. Malo manj sladkarij. Veliko več samoprepričevanja. Naredila sem celo nekaj trebušnjakov. Trebušček se je samo nasmehnil in rekel: »Lepo, da se trudiš.« In potem sem dojela nekaj pomembnega: pri 50+ se očitno ne morem več vsak dan boriti sama s sabo, kot da sem na avdiciji za naslovnico revije.

Ja, telo se spreminja. Hormoni imajo svoje načrte. Presnova si je vzela dopust. Maščoba je očitno dobila stalno prebivališče okoli pasu. Ampak, veste, kaj? Ni me več tako groza, da bi ga skrivala. Če imam danes malo več trebuha, imam tudi 50+ let izkušenj, spominov, smeha, padcev, zmag, neprespanih noči, dobrih kosil, tortic, kozarcev vina, objemov in vseh tistih trenutkov, zaradi katerih je življenje sploh vredno živeti. Tako da, dragi moj trebušček: očitno sva zdaj ekipa. Ti boš malo bolj štrlel naprej, jaz pa bom nosila majice, ki se ne končajo točno tam, kjer se začneš ti. In če me kdo vpraša, ali sem se zredila? Ne. Samo moje telo je prišlo v obdobje, ko je ugotovilo, da je treba nekaj prihraniti za hude čase. Morda pri letih 50+ nimam več popolnega trebuha, imam pa precej boljši smisel za humor. Iskreno? Ta je veliko bolj seksi.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

letatrebuhpostavahormonikolumnahumor
ZADNJE NOVICE
23:01
Premium
Novice  |  Slovenija
KMETOVANJE

Kmet potrebuje dopust, a tu nastopi težava. Do primernega oddiha le z dobro organizacijo in pomočjo družine

Kmetje si ga težko privoščijo, saj delo na kmetiji nikoli ne počiva.
Drago Perko1. 9. 2026 | 23:01
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Skopuhar

O plačilu mleka ...
Branko Babič1. 9. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Gordane Stojiljković: Sopotnik

Morda pri letih 50+ nimam več popolnega trebuha, imam pa precej boljši smisel za humor.
Gordana Stojiljković1. 9. 2026 | 22:25
22:15
Bulvar  |  Glasba in film
PA BREZ ZAMERE

Prihaja nova narodnozabavna oddaja, vodila jo bosta znana obraza

Ob petkih zvečer bo spet zvenela harmonika. Voditeljske niti bosta znova prepletla Lucija Vrankar in Dejan Vunjak z gosti.
Mojca Marot1. 9. 2026 | 22:15
22:11
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
ODKRIT NASAD KONOPLJE

Priči policistom gledali pod prste?

V garsonjeri odkrili nasad konoplje. Odvetnik dvomi o zakonitosti hišne preiskave.
Tanja Jakše Gazvoda1. 9. 2026 | 22:11
22:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
OGENJ

Na Verdu velik požar v industrijski coni (FOTO)

Podrobnosti za zdaj niso znane.
1. 9. 2026 | 22:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kakšna bo pošta v prihodnosti? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

Zaradi tega vsako leto izgubimo 12 milijard delovnih dni

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kakšna bo pošta v prihodnosti? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

Zaradi tega vsako leto izgubimo 12 milijard delovnih dni

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Smo na pragu revolucije?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
KOLESARSTVO

Nedeljska vožnja ali Tour de France?

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

Ste pripravljeni na takšen scenarij?

Otroci svet spoznavajo skozi raziskovanje in igro, del katere so tudi padci, udarci in poškodbe.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Polet
OPERACIJA

Kdaj lahko spet tečete po operaciji meniskusa?

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
31. 8. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
SIJOČI LASJE

Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 15:09
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:54
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki