Kolumna Gordane Stojiljković: Sopotnik

Pri 50+ ugotavljam, da sem pridobila novega življenjskega sopotnika. Ne, ni moški. Je moj trebušček. Kar nekaj časa sem tuhtala, kdaj je moj trebuh iz »čisto normalnega« prešel v »Gospa, ste morda v pričakovanju?«. In predvsem – zakaj se je odločil, da bo odslej živel popolnoma po svoje.

Po kosilu se moj trebušček razširi kot samozavesten direktor na sestanku.

Včasih sem zjutraj oblekla kavbojke in jih brez težav zapela. Danes jih najprej pogledam. Potem pogledam sebe. Potem globoko vdihnem. In šele nato poskusim zapeti gumb. Če mi uspe, sem zmagala. Če ne, pa tisti dan nosim kaj bolj udobnega. Najbolj me zabava to, da se je moje telo očitno odločilo za nov koncept. Prej je bilo pomembno, da imam pas. Zdaj je pomembno, da imam … udobje. In ta trebušček ni več samo trebušček. Ima svoj značaj. Zjutraj je še kar zmeren in pripravljen na sodelovanje. Po kosilu se razširi kot samozavesten direktor na sestanku. Zvečer pa že zavzame teritorij, za katerega nisem vedela, da sploh obstaja. Seveda sem poskusila vse. Manj kruha. Več zelenjave. Hojo. Telovadbo. Malo manj sladkarij. Veliko več samoprepričevanja. Naredila sem celo nekaj trebušnjakov. Trebušček se je samo nasmehnil in rekel: »Lepo, da se trudiš.« In potem sem dojela nekaj pomembnega: pri 50+ se očitno ne morem več vsak dan boriti sama s sabo, kot da sem na avdiciji za naslovnico revije.

Ja, telo se spreminja. Hormoni imajo svoje načrte. Presnova si je vzela dopust. Maščoba je očitno dobila stalno prebivališče okoli pasu. Ampak, veste, kaj? Ni me več tako groza, da bi ga skrivala. Če imam danes malo več trebuha, imam tudi 50+ let izkušenj, spominov, smeha, padcev, zmag, neprespanih noči, dobrih kosil, tortic, kozarcev vina, objemov in vseh tistih trenutkov, zaradi katerih je življenje sploh vredno živeti. Tako da, dragi moj trebušček: očitno sva zdaj ekipa. Ti boš malo bolj štrlel naprej, jaz pa bom nosila majice, ki se ne končajo točno tam, kjer se začneš ti. In če me kdo vpraša, ali sem se zredila? Ne. Samo moje telo je prišlo v obdobje, ko je ugotovilo, da je treba nekaj prihraniti za hude čase. Morda pri letih 50+ nimam več popolnega trebuha, imam pa precej boljši smisel za humor. Iskreno? Ta je veliko bolj seksi.