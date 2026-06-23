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Kolumna Gordane Stojiljković: Žrtev brez glasu

Gre za vprašanje, ali imajo mladoletne žrtve spolnega nasilja dejansko učinkovito pravno varstvo.
Posebej boleče postane to vprašanje, ko govorimo o spolnem nasilju nad otrokom. FOTO: Getty Images/iStockphoto
Posebej boleče postane to vprašanje, ko govorimo o spolnem nasilju nad otrokom. FOTO: Getty Images/iStockphoto
Gordana Stojiljković
 23. 6. 2026 | 22:25
2:48
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Kaj sporoča pravna država mladoletni žrtvi spolnega nasilja, ko ji najprej vroči sklep s pravnim poukom o možnosti pritožbe na sklep o ustavitvi postopka zoper storilca, nato pa ji višje sodišče pove, da te pravice sploh nima? Ne zato, ker dejanje ne bi bilo storjeno. Ne zato, ker oškodovanki ne bi verjeli. Ravno nasprotno. Državno tožilstvo je zapisalo, da v nobenem pogledu ne odstopa od stališča, da gre za hudo kaznivo dejanje, katerega posledice oškodovanka nosi še danes. In vendar postopka zoper storilca ne bo. Razlog?

Posebnosti mladoletniškega kazenskega prava in ocena, da vzgojni ukrepi ne bi bili več smotrni. Edina možnost je bila namreč namestitev v vzgojni zavod, a je zdaj polnoletni storilec pač priden študent. A bistvo tega zapisa ni v tem, da storilec ne bo prevzel odgovornosti za svoja dejanja, temveč v tem, da oškodovanka v tem procesu nima nobene besede. Namesto nje odloča država. Ko se je namreč pritožila na sklep o ustavitvi postopka, na kar jo je napotil pravni pouk sodišča, je izvedela, da te pravice sploh nima. Pritožba ni bila zavrnjena po vsebini. Bila je zavržena, ker naj ne bi bila dovoljena.

Če lahko v enem primeru pritožba obstaja, v drugem pa ne, potem ni ogrožena le pravica posamezne žrtve.

Čeprav obstaja sodna praksa istega višjega sodišča, v kateri je bila podobna pritožba oškodovanca vsebinsko obravnavana. Če lahko v enem primeru pritožba obstaja, v drugem pa ne, potem ni ogrožena le pravica posamezne žrtve. Ogrožena je predvidljivost prava. Pravna država ni samo skupek zakonov. Je zaupanje ljudi, da bodo zakoni veljali enako za vse in da bodo postopki razumljivi, predvidljivi ter pošteni. Posebej boleče postane to vprašanje, ko govorimo o spolnem nasilju nad otrokom. O deklici, ki je bila po navedbah postopka več let izpostavljena zlorabam s strani osebe, ki ji je zaupala, saj je njen bratranec.

Takšna žrtev ne potrebuje le psihološke podpore. Potrebuje tudi občutek, da jo pravni sistem vidi, sliši in varuje. Gre za vprašanje, ali imajo mladoletne žrtve spolnega nasilja dejansko učinkovito pravno varstvo. In če ga nimajo, potem ni problem v njihovi veri v pravno državo. Problem je v pravni državi sami. Bolj kot kazen namreč žrtvam pomeni ugotovitev dejstev, priznanje dejanja, občutek pravičnosti.

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