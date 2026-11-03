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Kolumna Jasmine Zupanc: Titon na kikladskem balkonu

Stari Grki so verjeli, da je neumorna pesem škržatov in kobilic v krošnjah Titonov otožni glas, s katerim še vedno kliče boginjo jutranje zarje.
FOTO: Jasmina Zupanc
FOTO: Jasmina Zupanc
Jasmina Zupanc
 3. 11. 2026 | 02:00
2:52
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Ob pogledu v modro nebo, ki ga v nekem mestu prekriva vsak dan več jeklenih žerjavov, ki jih bodo kmalu zamenjali gigantski nebotičniki, misli raje poletijo nad Egejsko morje in vse odtenke njegove modrine ter si pred očmi naslikajo povsem drug svet. Že v naslednjem trenutku hrup žerjavov in vlakovnih kompozicij preglasi močan meltemi, ki je ob mojem zadnjem obisku enega od kikladskih otokov silovito pihal in presenetil marsikaterega popotnika; zaradi njegove surove moči so mnogi, ki na otok niso prileteli, ostali na grški celini, ker trajekti tri dni niso izpluli. Kakšna moč narave, ki je posameznik ne bo nikoli premagal. Spet je grški bog vetra in gospodar vetrov Eol iz svoje jame izpustil Boreasa, bradatega moža s krili, ki v mitologiji pooseblja severni veter, da je ustvaril mogočne valove na morju.

Veter je gospodar. Prikliče spomin na egipčansko kobilico, ki se je dva dni zadrževala na balkonu takrat moje bele hišice in skupaj z mano lovila poznoseptembrske sončne žarke, ki jih pošilja sam bog sonca Helios. Desetcentimetrska je spominjala na mitološko bitje. Kobilici v grškem jeziku pravijo akrida. V antiki in mitologiji je ta beseda pogosto prepletala svet škržatov in kobilic v enoten glas poletne pripeke, in ta bitja niso bila tako strogo ločena kot danes. V mitu je tako povezana z boginjo jutranje zarje Eos, sestro Heliosa, ki se je zaljubila v trojanskega princa, prelepega Titona. Kot boginja je bila nesmrtna, kar pa Titon ni bil. Tako je prosila vrhovnega boga Zevsa za njegovo nesmrtnost, pozabila pa ga je prositi za njegovo večno mladost. Titon je postal nesmrten, vendar se je vseskozi staral. Zato je Eos svojega ostarelega ljubimca Titona spremenila v kobilico, da bi ga rešila pred telesnim propadanjem. Stari Grki so verjeli, da je neumorna pesem škržatov in kobilic v krošnjah Titonov otožni glas, s katerim še vedno kliče boginjo jutranje zarje. Zaradi tega mita je akrida postala simbol nesmrtnosti, dolgoživosti pa tudi neizprosne starosti.

Nato se je premaknila. Po dveh dneh je razprla svoja dolga mrežasta krila. Pomislila sem na Ikarja, ki je prav pod grškim nebom poletel preblizu soncu in strmoglavil v Egejsko morje. A Titon ni bil Ikar. Njegova krila niso bila iz voska, ampak iz samega časa. Odletela je naravnost proti obzorju – ne stran od sonca, ampak vanj.

Prav ti brezčasni miti bodo ob dolgih večerih pričarali spomine na lepše dni pod soncem ob Egejskem morju.

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