Kolumna Jerneja Suhadolnika: Legendarna hala Tivoli

Ne zato, ker bi bilo z njo kaj narobe, ampak zato, ker je preživela več kot marsikateri športni funkcionar, glasbeni menedžer in politični vizionar skupaj. V teh dneh spet živi z namiznim tenisom, kar ni naključje, temveč lep krog zgodovine. Ko se je leta 1965 rodila, se ni predstavila zgolj z občinsko sejo ali rezanjem traku. Rodila se je z Louisom Armstrongom in svetovnim prvenstvom v namiznem tenisu.

To je bil začetek, kakršnega si danes težko zamislimo. Najprej Satchmo, veliki jazzovski kralj, 4. aprila 1965. Čez nekaj dni svetovno prvenstvo v namiznem tenisu, med 15. in 25. aprilom. Dvorana še ni imela udobja, ki ga danes zahtevamo že pri ogledu prijateljske tekme, toda imela je občutek, da Ljubljana vstopa v svet.

Že leto pozneje je Tivoli gostil svetovno prvenstvo skupine A v hokeju na ledu. Leta 1970 je prišlo svetovno prvenstvo v košarki, velika jugoslovanska pravljica z Ivom Daneuom, nabito dvorano in občutkom, da beton pod tribunami komaj še zdrži. Tivoli ni bil le dvorana. Bil je dokaz, da lahko Ljubljana za nekaj večerov postane središče sveta, četudi so gostje k nam prihajali z vlakom, novinarskimi beležkami in brez telefonov. Pripovedi starejših kolegov o tem spektaklu mi naježijo kožo.

Dobili smo občutek, da se pod Rožnikom dogaja nekaj, česar ne smeš zamuditi.

Najbolj človeška zgodba je Armstrong. Danes se prepiramo zaradi spletnih vrst in dinamičnih cen vstopnic – sreča v nesreči je, da Slovenci nismo imeli tovrstnih težav s Fifo in letošnjim mundialom –, tedaj so se ljudje za vstopnice fizično stepli, mi pripovedujejo starejši kolegi, hala je namreč sprejela le 6000 srečnežev. To je lepši dokaz pomembnosti dogodka kot vsaka tiskovna konferenca. Če se narod preriva za jazzovskega trobentača, veš, da se je mestu zgodilo nekaj velikega.

Lepo je, da se namizni tenis vrača v Tivoli. Ne zato, ker bi bil pingpong najbolj priljubljeni šport na svetu ali ker bi obljubljal milijonske nagrade najboljšim. Lepo je zato, ker nas spomni, da je slovenski šport nekoč rasel tudi v dvoranah, ki so imele dušo, ne le VIP-lož.

Tivoli je nekaj posebnega. Po Armstrongu, kitajski namiznoteniški prevladi, hokeju in košarkarski vročici smo spet dobili občutek, da se pod Rožnikom dogaja nekaj, česar ne smeš zamuditi.