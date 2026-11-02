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Kolumna Jerneja Suhadolnika: Na mladih svet stoji

Znano je, kaj povezuje Kimija Antonellija in Marka Kastelica.
Fotografija je simbolična. FOTO: Jerzy Strzelecki, Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Jerzy Strzelecki, Getty Images
Jernej Suhadolnik
 2. 11. 2026 | 22:25
3:02
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Na mladih svet stoji, pravijo. Potem jim razložijo, da so premladi za odgovornost, in jim svetujejo, naj raje počakajo. Najbolje vse do – upokojitve. Andrea Kimi Antonelli očitno ni poslušal. Pri dvajsetih letih je najmlajši svetovni prvak v formuli ena. Mercedes mu je zaupal volan, ne naloge, naj starejšim kuha kavo. Italijani so na svojega prvaka čakali od Alberta Ascarija leta 1953. Rešitev ni prišla z debelo mapo priporočil, ampak z mladeničem, ki so mu odrasli pravočasno odprli vrata v garažo.

Njegova zgodba ima še slovenski ovinek. Mark Kastelic in Antonelli sta nekoč vozila na istih kartinških prireditvah. Septembra 2020 denimo v Lonatu, čeprav v različnih kategorijah. Danes je prvi svetovni prvak v formuli ena, drugi se uveljavlja med dirkalniki GT3. Kimi, ki je dobil srednje ime po slovitem Räikkönenu, je rojen avgusta 2006, Mark avgusta 2007. Konec poletja je očitno primeren za proizvodnjo voznikov, ki ne poznajo nedeljskega ritma.

Iz Marka ni treba narediti slovenskega Kimija. Pri nas talentu radi najprej nadenemo ime tujega zvezdnika, potem pa smo razočarani, ker ni njegova fotokopija. Kastelic ima svojo pot. Lani je osvojil italijansko serijo X-GT4 Italy, letos s porschejem končal na petem mestu v prvenstvu ADAC GT Masters in dvakrat stopil na zmagovalni oder. Pri devetnajstih.

Znano je, kaj povezuje Kimija Antonellija in Marka Kastelica.

Povezuje ju še trikraka zvezda. Antonelli je svetovni vrh dosegel z Mercedesom, Kastelic je italijanski naslov osvojil z mercedesom ekipe Lema Racing. In oba sta dirkanje spoznala ob očetih. Za takšnimi zgodbami so tudi leta voženj na dirkališča, finančnih vlaganj, učenja in ljudi, ki verjamejo prej, kot začne ploskati javnost.

Prav zadnje je najtežje. Ko mladenič pokaže prestižen pokal, bi bil njegov sopotnik vsak. Ko potrebuje podporo, nenadoma vsi ugotovijo, da imajo že »poln avtomobil«. Talent je lepo občudovati, težje mu je pravočasno dati priložnost. Mercedes jo je Antonelliju dal že leta 2019, ko ga je vključil v svoj mladinski program.

Kastelic je o nekdanjem kartinškem vrstniku povedal, da je bil najboljši med vsemi in da je na vrhu z razlogom. Brez zavisti, brez računanja, kaj bi bilo, če bi sam dobil isti sedež. Različni poti nista dokaz, da je eden zgrešil izvoz. Na mladih namreč svet stoji, to se je potrdilo tudi letos v bencinskih športih.

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