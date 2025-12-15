  • Delo d.o.o.
NA KOŽO

Kolumna Jerneja Suhadolnika: Na obzorju vrnitev Cesarja

Novi selektor bo imel dovolj časa za uglasitev že selekcioniranega orkestra, če bo izbral pravo smer, in premalo, če bi poskušal postavljati na glavo mehanizme, ki delujejo.
Jernej Suhadolnik FOTO: Blaž Samec
Jernej Suhadolnik FOTO: Blaž Samec
Jernej Suhadolnik
 15. 12. 2025 | 22:25
2:50
V nogometni družini odštevajo dneve, morda tedne do odločitve vrha nogometne zveze o novem selektorju slovenske nogometne reprezentance. Natečaj je odprt, potem ko sta končala sodelovanje NZS in Matjaž Kek, Mariborčan, ki je vodil Slovenijo v rekordnih štirih kvalifikacijskih ciklusih in treh sezonah Uefine lige narodov.

Imperativ novega selektorja bo pričakovan, to je preboj na evropsko prvenstvo 2028, ki ga bosta organizirali Velika Britanija in Irska oziroma štiri članice Uefe. Predsedniku NZS Radenku Mijatoviću bi se vnel telefon, če bi se odzival na klice vseh prišepetovalcev in drugih ponudnikov »najboljšega selektorja za Slovenijo«.

Načeloma je bila ta zgodba že tlakovana. Ob selektorju Matjažu Keku je vrsto let zorel njegov pomočnik Boštjan Cesar, s katerim je imelo vodstvo NZS dolgoročne načrte. Ko bi se Kek poslovil, bi prevzel izbrano vrsto prav Cesar, šlo bi za pragmatično kontinuiteto in obenem kontinuiteto pragmatizma, saj tudi Cesar – kot Kek – velja za trenerja, ki želi najprej usposobiti obrambo in ne želi prejemati golov. To je v resnici edina pot za slovenske nogometne kolektive.

300.000 evrov letno je na voljo za slovenskega selektorja.

Nekateri so Cesarju očitali napačno odločitev za Maribor in pomanjkanje izkušenj, toda v resnici ni tako. Kek je prevzel Maribor pri 38 letih, Cesar je bil lani štiri leta starejši. Maribor je ohranil na drugem mestu SNL, v 28 tekmah v vseh tekmovanjih pa je osvojil v povprečju spodobne 1,86 točke na tekmo, več tudi kot Ante Šimundža (1,63). V reprezentanci je vodil pet tekem zaradi različnih zasebnih razlogov Matjaža Keka, nobene ni izgubil.

Dobro leto po reprezentančnem odhodu Cesarja, ki je lanskega oktobra sprejel mikaven izziv iz Maribora, se zdi, da ima Mijatović na mizi več opcij, med njimi je realna tudi vrnitev Cesarja v reprezentanco. Mijatović ima na voljo 300.000 evrov letno za prvega v selektorski piramidi, tudi pol milijona, če bi tvegal s tujcem.

Novi selektor bo imel dovolj časa za uglasitev že selekcioniranega orkestra, če bo izbral pravo smer, in premalo, če bi poskušal postavljati na glavo mehanizme, ki delujejo. Štiri prijateljske tekme do začetka mundiala, jesenski nastop v ligi narodov B in marca 2027 boj za otoški euro. Boj za slednjega je realen cilj Slovenije, nagrada za uspešnost pa najmanj deset milijonov evrov.

Matjaž Kek, NZS, Boštjan Cesar, nogometna reprezentanca, Radenko Mijatović, selektor, nogomet, Uefa, Nogometna zveza Slovenije, Slovenska nogometna reprezentanca
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
