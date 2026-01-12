  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Kolumna Jerneja Suhadolnika: Slovenija in ZDA

Britanski politik George Galloway pravi, da bi »samo norec potoval v ZDA na mundial; še srečo bi imel, če bi prišel živ ven – tudi če bi bil bel«.
Trump je z intervencijo v Venezueli postavil v neroden položaj tudi predsednika Svetovne nogometne zveze (Fife) Giannija Infantina. FOTO: Amber Searls Imagn Images Via Reuters Connect
Trump je z intervencijo v Venezueli postavil v neroden položaj tudi predsednika Svetovne nogometne zveze (Fife) Giannija Infantina. FOTO: Amber Searls Imagn Images Via Reuters Connect
Jernej Suhadolnik
 12. 1. 2026 | 22:25
2:39
A+A-

Slovenske nogometne reprezentance ne bo na športnem vrhuncu leta 2026 – svetovnem prvenstvu v nogometu, ki bo junija in julija v ZDA, Mehiki in Kanadi. Četa selektorja Matjaža Keka je bila preslaba v konkurenci Švice, Kosova in Švedske, naslednji velik nogometni turnir – euro 2028 – bo lovil novi selektor. Toda še prej bo tudi pri nas ustavil čas mundial, ki buri duhove že veliko pred prvo tekmo v Ciudadu de Mexicu. Če navijači pričakujejo »zadnji ples« živih legend Lionela Messija in Cristiana Ronalda, je ob igrišču spektakularno že pol leta prej. Spektakel je zagotovil ameriški predsednik Donald Trump, vse večji navdušenec nad nogometno igro, ki ga je v najbolj priljubljeni šport na svetu pritegnil njegov najmlajši sin Barron, ki ima po slovenski materi Melanii evropsko poreklo, na stari celini pa nogomet seveda nima tekmeca.

Svet se spreminja s svetlobno hitrostjo in je vse bolj tri-, morda dvopolaren.

Trump je z intervencijo v Venezueli postavil v neroden položaj tudi predsednika Svetovne nogometne zveze (Fife) Giannija Infantina, saj Fifa – milo rečeno – ni naklonjena vmešavanju države v nogomet in vpletanju držav v različne spopade. Več navijaških združenj je napovedalo bojkot svetovnega prvenstva, pobude pa so se okrepile po ameriški akciji v Venezueli in po tem, ko je Trump posredno zagrozil tudi s posredovanjem proti mamilarskim kartelom v sosednji Mehiki, torej v državi, s katero ZDA skupaj organizirajo dogodek leta 2026. Britanski politik George Galloway je dodal, da bi »samo norec potoval v ZDA na mundial; še srečo bi imel, če bi prišel živ ven – tudi če bi bil bel«.

Svet se spreminja s svetlobno hitrostjo in je vse bolj tri-, morda dvopolaren, če ZDA in Kitajski odštejemo utrujeno Rusijo, zato nas tovrstne akcije velesil ne bi smele več presenečati. Kot nas ne sme presenečati molk Fife; molčala je tudi v letih 1934 in 1978, ko je bil mundial orodje v rokah nacionalistov v Italiji in Argentini. Trump je lani dobil prvo nagrado Fife za mir, ki jo Fifa podeljuje posameznikom za »izjemna in izredna dejanja za mir, s katerimi so povezovali ljudi po vsem svetu«. Brez skrbi torej, finale letošnjega mundiala bo 19. julija v New Yorku, na turnirju bodo tudi Angleži, Španci in Hrvati, ne bo pa (veliko) Slovencev.

Več iz teme

nogometmundialSlovenijaZDAFifa
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Previdnost

O tem, zakaj je treba skidati sneg ...
Branko Babič12. 1. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Jerneja Suhadolnika: Slovenija in ZDA

Britanski politik George Galloway pravi, da bi »samo norec potoval v ZDA na mundial; še srečo bi imel, če bi prišel živ ven – tudi če bi bil bel«.
Jernej Suhadolnik12. 1. 2026 | 22:25
21:45
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Ascendent je ogledalo naše energije

Ascendent določa razporeditev celotne astrološke karte. V njem so zapisane naša drža, mimika, hoja, instinktivne reakcije.
12. 1. 2026 | 21:45
21:21
Novice  |  Kronika  |  Doma
DELOVNI NESREČI

56-letnika v glavo zadela veja, 39-letnica med delom utrpela poškodbo roke

PU NG poroča o dveh delovnih nesrečah.
12. 1. 2026 | 21:21
21:04
Novice  |  Slovenija
PREDSEDNIK VLADE

Robert Golob: »Slovenija potrebuje enotno fronto!«

Pogovor s predsednikom vlade razkriva vrednotni okvir kampanje in mejo med socialno državo in privatizacijo.
Kaja Grozina12. 1. 2026 | 21:04
21:00
Bulvar  |  Suzy
KRAJŠI ODDIH

Rosvita Pesek potuje: praznični skok v Neapelj na pico (Suzy)

Strastna popotnica je odkrivala Neapelj in Pompeje, uživala v zgodovini in umetnosti, si privoščila pravo neapeljsko pico ter druge dobrote mediteranske kuhinje.
12. 1. 2026 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 13:26
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 13:26
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki