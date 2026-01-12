Kolumna Jerneja Suhadolnika: Slovenija in ZDA

Slovenske nogometne reprezentance ne bo na športnem vrhuncu leta 2026 – svetovnem prvenstvu v nogometu, ki bo junija in julija v ZDA, Mehiki in Kanadi. Četa selektorja Matjaža Keka je bila preslaba v konkurenci Švice, Kosova in Švedske, naslednji velik nogometni turnir – euro 2028 – bo lovil novi selektor. Toda še prej bo tudi pri nas ustavil čas mundial, ki buri duhove že veliko pred prvo tekmo v Ciudadu de Mexicu. Če navijači pričakujejo »zadnji ples« živih legend Lionela Messija in Cristiana Ronalda, je ob igrišču spektakularno že pol leta prej. Spektakel je zagotovil ameriški predsednik Donald Trump, vse večji navdušenec nad nogometno igro, ki ga je v najbolj priljubljeni šport na svetu pritegnil njegov najmlajši sin Barron, ki ima po slovenski materi Melanii evropsko poreklo, na stari celini pa nogomet seveda nima tekmeca.

Svet se spreminja s svetlobno hitrostjo in je vse bolj tri-, morda dvopolaren.

Trump je z intervencijo v Venezueli postavil v neroden položaj tudi predsednika Svetovne nogometne zveze (Fife) Giannija Infantina, saj Fifa – milo rečeno – ni naklonjena vmešavanju države v nogomet in vpletanju držav v različne spopade. Več navijaških združenj je napovedalo bojkot svetovnega prvenstva, pobude pa so se okrepile po ameriški akciji v Venezueli in po tem, ko je Trump posredno zagrozil tudi s posredovanjem proti mamilarskim kartelom v sosednji Mehiki, torej v državi, s katero ZDA skupaj organizirajo dogodek leta 2026. Britanski politik George Galloway je dodal, da bi »samo norec potoval v ZDA na mundial; še srečo bi imel, če bi prišel živ ven – tudi če bi bil bel«.

Svet se spreminja s svetlobno hitrostjo in je vse bolj tri-, morda dvopolaren, če ZDA in Kitajski odštejemo utrujeno Rusijo, zato nas tovrstne akcije velesil ne bi smele več presenečati. Kot nas ne sme presenečati molk Fife; molčala je tudi v letih 1934 in 1978, ko je bil mundial orodje v rokah nacionalistov v Italiji in Argentini. Trump je lani dobil prvo nagrado Fife za mir, ki jo Fifa podeljuje posameznikom za »izjemna in izredna dejanja za mir, s katerimi so povezovali ljudi po vsem svetu«. Brez skrbi torej, finale letošnjega mundiala bo 19. julija v New Yorku, na turnirju bodo tudi Angleži, Španci in Hrvati, ne bo pa (veliko) Slovencev.