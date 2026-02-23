  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Kolumna Jerneja Suhadolnika: Slovenija med zmagovalci

Na koncu je svoje vitrine obogatilo s kolajnami le 29 reprezentanc in slovenska je med njimi.
Če gre za skakalce – klobuk dol pred njimi. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Če gre za skakalce – klobuk dol pred njimi. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Jernej Suhadolnik
 23. 2. 2026 | 22:25
2:43
A+A-

V Italiji so naposled spustili olimpijsko zaveso in potegnili črto pod prvi športni spektakel letošnje zime. Potem ko so v razkošnem amfiteatru v Veroni z velikim pompom zaprli 25. zimske olimpijske igre, ki so zadnje tedne držale pokonci ljubitelje snega, ledu in spektakla, se je športna družina doma in na tujem zazrla v prihodnost. Kako je opravila Slovenija? Odvisno. Če gre za skakalce – klobuk dol pred njimi. Fantje in dekleta so ponovili pekinško pravljico: dve zlati, ena srebrna in ena bronasta kolajna. To ni več naključje, to je dobro delujoči sistem, mašina in – če smo pošteni – ponos marsikoga pri nas. Če pogledamo proti drugim panogam, slika ni tako bleščeča. Smučarji in deskarji so tokrat ostali dolžni. Kar so pred štirimi leti prinesli iz Kitajske, je letos izpuhtelo. Alpinci žal že dlje životarijo, njihov rezultatski padec ne more biti več presenečenje, ampak realnost, ki jo vidijo vsi.

V naslednjih 12 letih si bodo igre podajale ZDA, Francija, Italija in Avstralija.

Na severu Italije se je zbralo skoraj tri tisoč športnikov iz več kot 90 držav. Na koncu je svoje vitrine obogatilo s kolajnami le 29 reprezentanc in slovenska je med njimi. Ne samo to: z dvema zlatima, eno srebrno in eno bronasto je Slovenija na opaznem 17. mestu. Malenkost slabše kot v Pekingu, toda še vedno – roko na srce – vrhunsko za dvomilijonsko državo. To ni samoumevno. To pomeni, da igramo v ligi velikih in bogatih, torej v ligi držav, ki premorejo tako športni koncept kot denar za njegovo izvedbo. In še nekaj bode v oči: olimpijske igre so se za vrsto let vrnile tja, kjer jih najraje spremljajo – na zahod. Po obdobju finančne, gospodarske in covidne krize, ko so reševale olimpijske igre Kitajska, Japonska, Brazilija, Južna Koreja in Rusija, so olimpijske igre spet v ospredju pri evropskih, ameriških in zahodnih odločevalcih.

Po pandemiji in večletnih finančnih spodbudah, ki so jih vlade in centralne banke brizgale na trge, je namreč na zahodu spet dovolj poguma. V naslednjih 12 letih si bodo igre podajali ZDA, Francija, Italija, Avstralija in njihovi partnerji. In čeprav (še) ne bomo organizatorji, bomo – kot del zahoda – vsaj malo zraven tudi Slovenci.

Več iz teme

olimpijske igrezimske olimpijske igreMilano Cortina 2026Slovenijamedalje
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Dober nasvet

Rešitev za suha usta je preprosta ...
Branko Babič23. 2. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Jerneja Suhadolnika: Slovenija med zmagovalci

Na koncu je svoje vitrine obogatilo s kolajnami le 29 reprezentanc in slovenska je med njimi.
Jernej Suhadolnik23. 2. 2026 | 22:25
21:29
Novice  |  Svet
RESNICA POD KLJUČEM

Trump obljubil, da bo razkril resnico o vesoljcih! Na to se pripravljajo že desetletja?!

Za vsak objavljen dokument naj bi jih še več ostalo zaklenjenih zaradi domnevne nevarnosti ...
23. 2. 2026 | 21:29
21:12
Šport  |  Odmevi
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE

Čustveni trenutki ob vrnitvi olimpijskih asov, predsednica Pirc Musar: »Velikost države ni merilo ...« (FOTO)

Vzdolž Stritarjeve ulice v centru prestolnice se je pozno popoldne zbrala več tisoč glava množica, ki je nekaj čez 18. uro pozdravila slovensko olimpijsko reprezentanco.
23. 2. 2026 | 21:12
21:00
Bulvar  |  Suzy
DOGODKI

Revija Forbes: Najboljša doživetja so v Sloveniji (Suzy)

Pred dnevi je revija Forbes objavila seznam najbolj vročih dogodkov za leto 2026, med katerimi sta kar dva slovenska.
23. 2. 2026 | 21:00
20:44
Bulvar  |  Tuji trači
TRAGIČNA VEST

Pri 25 letih nenadoma umrla priljubljena vplivnica, starši pretreseni

Objavljala je modne kombinacije, nasvete za ličenje, utrinke s potovanj in tudi zapise o svoji poti hujšanja.
23. 2. 2026 | 20:44

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Prepustite se njeni blazinasti obliki in posebni luneti

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki