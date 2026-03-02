  • Delo d.o.o.
NA KOŽO

Kolumna Jerneja Suhadolnika: ZDA, Iran in Slovenija

Dolgo pričakovani obračun ne bo prizanesel niti nogometu, »najpomembnejši postranski stvari na svetu«.
Ameriški predsednik Donald Trump na decembrskem žrebu za svetovno prvenstvo. FOTO: Carlos Barria/Reuters
Ameriški predsednik Donald Trump na decembrskem žrebu za svetovno prvenstvo. FOTO: Carlos Barria/Reuters
Jernej Suhadolnik
 2. 3. 2026 | 22:25
2:40
A+A-

Dramatični dogodki zadnjih dni na Bližnjem vzhodu nikogar niso pustili ravnodušnega. Geopolitični, ideološki in naposled pravi vojaški spopad med ZDA in Izraelom na eni strani ter Iranom na drugi je neposredno že zajel vse tamkajšnje sosednje države, posredno bo kmalu ves svet, tudi Slovenijo. Zadostuje pogled na ponedeljkovo dogajanje na Ljubljanski borzi ali misel na ceno goriv, ko bo drastična podražitev nafte na trgu dosegla tudi bencinske črpalke pri nas. Dolgo pričakovani obračun ne bo prizanesel niti nogometu, »najpomembnejši postranski stvari na svetu«. Športni vrhunec letošnjega leta bo namreč svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo večinsko organizirano na tleh ZDA, na mundial pa se je med prvimi uvrstila prav – reprezentanca Irana!

Palestina ima več možnosti za pridružitev EU kot Iran za nastop na turnirju v ZDA.

Iran da bi zmagoval tudi na ameriških tleh? To si je ta čas nemogoče predstavljati, verjetno ima Palestina več možnosti za pridružitev Evropski uniji kot Iran za nastop na turnirju v ZDA, Mehiki in Kanadi. Bomo videli, kaj bo prinesel čas, toda najbolj verjetno nič dobrega za prebivalce tega planeta. Tudi iranski nogometni vrh je – po napadu ZDA in Izraela – že spregovoril o tej polemiki in ponudil močan dvom o nastopu Irana na SP 2026. Po njegovem bodisi Američani tega ne bodo dovolili bodisi v sovražno državo ne bodo želeli potovati Iranci.

Če bo prišlo do uresničitve realnega scenarija in Irana res ne bo na letošnjem gala nogometnem dogodku, na katerem bo samo Svetovna nogometna zveza ustvarila več kot deset milijard evrov prihodkov, se bo morala odzvati prav Fifa, ki za zdaj »pozorno spremlja dogajanje«. Ima dve možnosti. Prvič, tekme, ki bi jih moral odigrati Iran, lahko razglasi z izidom 3:0 za njegove rivale, ali, drugič, določi reprezentanco, ki bo igrala na šampionatu namesto Perzijcev. Po logiki »terena« je temu najbližje Irak – če mu ne bi uspelo v marčevskih dodatnih kvalifikacijah z Bolivijo ali Surinamom –, morda napadeni Združeni arabski emirati, ki so igrali v isti skupini kot Iran. Fifa premore pri tem diskrecijsko pravico, torej lahko izbere tudi nekoga zunaj azijske zveze, lahko izbere tudi Slovenijo. Za to resda ni realnih možnosti, preostane nam le upanje.

