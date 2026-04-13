Kolumna Kaje Grozina: Slovenka, ki je desetletje odkrivala resnico o Nikoli Tesli

V ljubljanski Odiseji sem si pred kratkim ogledala dokumentarni film Nikola Tesla – Valovi prihodnosti, ki ga je režiserka Janja Glogovac ustvarjala z občudovanja vredno vztrajnostjo in predanostjo. To ni zgolj film o enem največjih znanstvenih umov v zgodovini, temveč predvsem film o idejah, ki so prehitele čas, in o človeku, ki je s svojo vizijo segel daleč prek meja lastne dobe. Dokumentarec ne predstavi Nikole Tesle le kot genialnega izumitelja, temveč kot skoraj tragično figuro modernosti: kot misleca, ki je znal videti prihodnost, a je v lastnem času pogosto ostajal nerazumljen, odrinjen in zreduciran.

Film se učinkovito sprehaja med arhivskim gradivom, sodobnimi vizualnimi rešitvami, pričevanji sogovornikov in zgodovinsko rekonstrukcijo Teslove poti, pri čemer skuša njegovo zapuščino približati tudi gledalcu, ki ni domač v svetu fizike, patentov in tehnoloških prebojev. Prav v tem je ena njegovih večjih odlik: kompleksne ideje zna prevesti v dovolj jasen in gledljiv filmski jezik, ne da bi pri tem popolnoma izgubil občutek za širino in skrivnostnost svojega protagonista. Tesla tu ni le mož iz učbenikov, temveč človek iz mesa in krvi, razpet med genialnostjo, osamljenostjo, ambicijo in vero, da bi znanost lahko služila vsem.

Desetletje dela in pet let intenzivnega raziskovanja se v filmu poznata predvsem v občutku razvejanosti: dokumentarec ne ostaja zaprt v eno samo interpretacijo Tesle, ampak odpira več poti razumevanja njegovega lika. Po eni strani spremljamo ključne postaje njegovega znanstvenega in življenjskega loka, od Evrope do Amerike, od velikih zamisli do bridkih razočaranj, po drugi pa film ves čas vztraja pri vprašanju, zakaj je Tesla danes morda bolj aktualen kot kadar koli prej. Njegove misli o energiji, brezžičnem prenosu, tehnološkem napredku in prihodnosti človeštva v filmu ne delujejo kot muzejski eksponat, ampak kot opomin, da so nekatere najdrznejše ideje vedno sprva videti skoraj nemogoče.

Posebna zanimivost filma je, da svojo pripoved razpira tudi skozi sodobne glasove in asociacije, od umetniških do podjetniških, od kulturnih do okoljskih. V njem se pojavijo prepoznavna imena, med drugim tudi Leonardo DiCaprio, kar filmu doda nekaj širine in mednarodne prepoznavnosti, čeprav ta element ni njegova osrednja vrednost. Bolj kot zvezdniški trenutek ostaja v spominu to, kako dokumentarec Teslovo dediščino povezuje z današnjimi dilemami sveta: z energijo, trajnostjo, civilizacijskim razvojem in vprašanjem, kdo v resnici določa, katere ideje bodo zaživele in katere bodo potisnjene na rob.

Film je vizualno dovolj dinamičen, da ohranja gledalčevo pozornost, in hkrati dovolj resen, da ne zapade v banalno popularizacijo. Mestoma sicer zdrsne v nekoliko poudarjeno mitologizacijo svojega junaka, saj Teslo skoraj povzdigne v preroka prihodnosti, kar zna pri zahtevnejšem gledalcu vzbuditi nekaj distance. A ravno ta patos je obenem del njegovega značaja: Nikola Tesla – Valovi prihodnosti ni hladna biografska študija, ampak film z jasno fascinacijo nad svojim protagonistom. Ne skriva, da želi občudovati, ganiti in navdihniti.

Še posebej zanimiv je del, kjer film spomni na manj znana poglavja Teslovega življenja, tudi na njegovo povezavo z Mariborom. S tem dokumentarec dobi dodatno regionalno bližino in gledalcu ponudi občutek, da zgodovina velikih idej ni nastajala le v daljnih laboratorijih in slavnih metropolah, temveč tudi v prostorih, ki so nam geografsko in kulturno bližji. Prav ta stik med svetovnim in domačim filmu daje poseben ton.

Ob odhodu iz dvorane ostane predvsem vtis, da sem gledala film, ki želi več kot le obnoviti zgodovinska dejstva. Želi rehabilitirati spomin, popraviti krivico in znova odpreti prostor za razmislek o človeku, katerega zamisli so v mnogih pogledih postale temelj našega vsakdana. To ni le dokumentarec o znanstveniku, ampak film o moči domišljije, o ceni vizionarstva in o svetu, ki pogosto prepozna veličino z zamudo. Tesla se izriše kot genij, ki je bil v svojem času spregledan, potisnjen na rob in nazadnje skoraj osiromašen, danes pa živimo prav skozi njegove ideje, izume in vizije. Film tako ne deluje le kot poklon velikemu umu, temveč kot subtilen opomin, da družbe ne merimo zgolj po tem, kar ustvarja, temveč tudi po tem, kako zna prepoznati, razumeti in zaščititi tiste, ki razmišljajo dlje od svojega časa.