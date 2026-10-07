Kolumna Lovra Kastelica: Adijo, poletje

Lani sem bil povabljen na poroko. Poročila sta se Neža in njen Lovro. Bilo je naravnost čarobno. To poroko pa sem si zapomnil še po nečem ... Cerkveni del poroke je potekal v Frančiškanski cerkvi, civilni del – 500 metrov višje na Medvedjem Brdu. Spodaj v Ljubljanski kotlini je bilo že zjutraj soparno in v začetku avgusta, kot se po novem spodobi, tudi neznansko vroče. Potem pa smo se popoldne dobili tam gor pri Šinkovcu, kjer je že v nekaj urah temperatura strmoglavila in se spustila, stavit bi šel, za vsaj 20 stopinj. Marsikdo se je tja gor odpravil še ves pregret od ljubljanske sparine, v kratkih hlačah in majici, v šlapah.

Bolj ko se je bližal večer, vse več ljudi se je treslo od mraza. Tudi sam sem bil med njimi. Bil sem presenečen, saj me po navadi ne zebe tako. Pravzaprav sem bil kar malo razočaran nad sabo: takle fant, pa takole drgeta sredi poletja. Sploh pa me je prizadel prizor, ko je nevesta skakala naokoli napol gola, v čisto tankem oblačilcu brez rokavov, mraz pa je sploh ni ganil. Vročekrvna pa ni bila samo nevesta. Občutek sem dobil, da so bili vsi po njeni strani takšne sorte. Ker tudi ni šlo za tiste vrste poroko, kjer šprica alkohol na vse strani, sem proti koncu večera le prišel do edinega logičnega sklepa: slavne ljubljanske rodbine Sečnik-Poljanec preprosto ne zebe.

Gorivo te številčne družine je bila glasba. Vsak je znal nekaj odigrati. Gre za rod, ki ljubi slovensko pesem, običaje in ga še ni iztiril duh časa, v katerem te že sapica naredi nejevoljnega in premraženega. Evo, danes je 8. oktober, jaz pa sem še vedno v kratkih hlačah. Čez dan se še vedno tako lepo ogreje, da resnično ne vidim potrebe, da bi si že nadel tadolge gate. Celo poletje, in letos je bilo res vroče, sem čakal na ta trenutek, ko me bo končno zazeblo. Ker vem, da se bo čez dan ponovno otoplilo, naravnost uživam v frišnem jutranjem zraku, v meglicah, ki prekrivajo Rožnik. Predvsem pa ob pogledu na zadekane ljudi, ki hitijo na delo in se čudijo nekomu, ki mimo njih pribrzi na kolesu. V kratkih hlačah.

Včasih se vprašam, koliko nas je še teh norcev, ki se poletno oblečeni še premikamo takole v hladnih jesenskih jutrih? Minila so leta, ko me je čreda začudenih pogledov nagovorila, naj se že oblečem. In sem se.

Prihajajo časi revme in viroz. Čas dolgih hlač.Prihaja zima. Adijo, poletje, 8. oktobra.