Kolumna Lovra Kastelica: Četrta trilogija

Moje zadnje tri kolumne so bile v bistvu trilogija, nekakšna pripovedna veriga, v kateri je zaključek ene kolumne postal začetek naslednje, vse tri pa je povezoval en sam motiv, motiv heksenšusa.

Morda je bilo nekaj posebnega le to, da ni šlo za klasično nadaljevanko, kjer bi dogajanje preprosto teklo naprej, pač pa je šlo za tri samostojne časopisne kolumne, ki so se vsebinsko razvijale po principu asociacij, pri čemer je vsaka naslednja prevzela osrednji spominski sprožilec predhodne. Lahko bi rekel, da je med temi tremi samostojnimi kolumnami nastala nekakšna anadiploza.

Že od nekdaj me navdušujejo enciklopedični vložki Quentina Tarantina. Z njimi režiser prekine zgodbo in od gledalca zahteva, da se že med filmom seznani s širšim kontekstom in se pripravi za nadaljevanje. Naslednjih nekaj vrstic zato posvečam Tarantinu, predvsem pa še enemu režiserju, ime mu je Alejandro González Iñárritu. Ta mi je s svojo Trilogijo smrti (Death Trilogy) že pred četrt stoletja odprl oči ter postavil na glavo moje dotedanje bolj ali manj linearno dojemanje sveta. Stvari, ki se zgodijo na različnih koncih sveta in na prvo žogo niti nimajo neke smiselne povezave, se v maniri tistega metulja, ki zakrili na enem koncu, potem pa povzroči tornado na nekem čisto drugem, usodno zapletejo, povežejo in dramatično učinkujejo.

Najprej je prišla v kinodvorane Pasja ljubezen (2000), zatem 21 gramov (2003), svojo trilogijo je Iñárritu sklenil z Babilonom (2006). Videl sem ga na ljubljanskem filmskem festivalu. Na filmskem platnu so se pred menoj zvrstile zgodbe z različnih koncev sveta (Maroko, Japonska, ZDA), ki jih je povezala veriga dogodkov in njihovih posledic. Dokončno me je uročil. Zaradi tega filma je postal zame vrstni red temeljnih novinarskih vprašanj, kdo, kaj, kje, kdaj, zakaj in kako, na lepem bistveno manj samoumeven. Naj bodo. Toda pravice, da jih razvrščam po svoje, mi od tistega trenutka dalje ni mogel vzeti nihče več. Nenadoma sem jih začel razvrščati, kakor mi je ustrezalo. In v ospredje je lahko končno prišlo – pripovedovanje.

Pripovedovati in pripovedovano zapisati je preraslo v čisti užitek. Ne samo v obrt, pač pa v tisti užitek, s katerim niso nikoli skoparili niti takšni asi, kot so Filipčič, Ogorevc, Kapor …

Ob takšnem užitku novinarsko besedilo ne more biti več samo golo poročilo o dogodku. Postane čisti šus. Heksenšus.