»A si se spomnil res vse za nazaj?« me je vprašal Luka, medtem ko sta se najini hčerki igrali pri njih doma.

No, ja, čisto vseh se nisem, imena filmov sem večinoma pozabil, preveč so si podobna. Sem si pa precej pomagal s starimi katalogi. Že ena majhna fotografija ali pa ime režiserja sta bila dovolj, da sem si v spomin priklical film, ki sem ga videl na Ljubljanskem filmskem festivalu, skrajšano: Liffe. Do tega pogovora z Lukom sem videl 80 filmov. Prvega, Jaz pa tebi mamo (Y tu mamá también), sem videl, na primer, že leta 2001. Evo, sestavil sem celo spisek vseh filmov in izračunal, da sem v času Liffa v kinodvorani preživel šest dni in štiri ure.

Bili so to časi, ko sem na festivalu videl tudi od 10 do 15 filmov. Kar je sicer čisto preveč. Filmi se ti začnejo na lepem prelivati. Leta 2008 sem bil celo tako izžet od vsega videnega, da sem zadnji film – Izgubljeni orkester (Bikur Ha-Tizmoret) – kratkomalo prespal. Ti časi pa so zdaj minili: družinsko življenje ne dopušča več takšnega ekshibicionizma. Od takrat je ostal samo še prelep spomin na življenje v vzporednem svetu najrazličnejših zgodb.

Liffe je dogodek, ki je mojo generacijo učil razmišljati o filmu. Nikoli nismo tekmovali, kdo jih bo videl več, morda smo nezavedno tekmovali le v tem, kdo bo videl takšnega, ki ga bo lahko s ponosom priporočal drugim. V katalogu smo kot kakšni lovci na zaklade iskali festivalske bisere, vsak pa je moral imeti svoj lastni izbor. Bil sem znan, recimo, po tem, da sem vselej kupil vsaj eno vstopnico za ruski in vsaj eno za japonski film. In da nisem nikoli hotel zamuditi prav nobenega od režiserja Hirokazuja Koreede. Zaključki njegovih filmov sicer niso nikoli ponujali kakšnih bistvenih rešitev. Nekaj drugega je bilo: gledalca so obdarili z občutkom, ki ga je spremljal še dolgo po odhodu iz kinodvorane.

Do petkove premiere Lukovega filma Dekle noči sta bila samo še dva dneva. Takrat sem že vedel, da ga bodo predvajali v razprodani Linhartovi dvorani in da bo to moj 81. film. Medtem ko sta se deklici še naprej igrali, sva se strinjala, da film stoji ali pa pade ravno z razpletom, to nočno moro scenaristov in režiserjev. Z Lukom sva se strinjala tudi, da so slabi in nedodelani zaključki pokopali že čisto preveč slovenskih filmov. Ob slovesu sem ga samo potrepljal po ramenu, rekel pa nisem nič.