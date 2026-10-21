Kolumna Lovra Kastelica; Heksenšus

V Leklerk ne zaidem prav pogosto. Mogoče dvakrat ali trikrat na leto. Kadar pa sem tam, v voziček obvezno padejo vsaj tri stvari: dr. pepper, bretonski masleni piškoti in magdalenice. Magdalenice so zaslovele, ko jih je Proust pomočil v lipov čaj in se mu je posvetilo. Nekaj izgubljenega in pozabljenega je postalo spet tako živo, kot bi se zgodilo včeraj … Ker pa sem bil že na Rudniku, sem zadnjič zavil še po te francoske kolačke.

Potem pa me je tako močno zagrabilo v vratu, da je nekaj izgubljenega in pozabljenega postalo že spet tako živo, kot bi se zgodilo včeraj, le da mene do tega nista privedla okus in vonj, pač pa heksenšus.

Film, ki se mi je odvrtel, pa je dobil še dodaten pospešek. Dal mu ga je gost na Odmevih, ime mu je Miha Šepec. Gre za enega najvidnejših pravnikov pri nas. V oddajo ga povabijo, kadar zaradi procesnih napak pade v vodo kakšen odmeven primer na sodišču.

Miha Šepec ni samo vrhunski pravnik: bil je tudi eden najboljših igralcev badmintona, kar smo jih kdaj imeli. Njegov oče, prav tako Miha Šepec, je bil glede na število državnih naslovov sicer še uspešnejši.

Starejši Šepec je bil tudi moj trener. Ob tej eksplozivni igri dolgih in kratkih žog, predvsem pa imenitnega zapestja, se je v tistem času zbirala res zanimiva druščina.

Ko se je moja kratka kariera že iztekala, je Miha ml. šele začenjal. Največ se je naučil, kot pravi, od 33-kratnega državnega prvaka Andreja Poharja. Da, tudi on me je treniral. Danes pa je priznani odvetnik pri Čeferinih.

Nekajkrat me je trenirala tudi njegova sestra Maja, ki je leta 2000 nastopila na olimpijskih igrah v Sydneyju. Tudi Maja je bila, tako kot njen brat, 33-kratna državna prvakinja. Danes je redna profesorica na Medicinski fakulteti.

Njunega očeta Dančeta (18-kratnega prvaka) sem zadnjič srečal na Ljubljanskem gradu. Lani ga je obiskal kar 330-krat!

Nekoč me je peljal do Bodenskega jezera, kjer sem v svoji kategoriji kot edini Slovenec prišel v drugo kolo. Uspela mi je visoka zmaga nad Italijanom Ferrigatom, piše v biltenu, ki ga še vedno hranim.

Ko sem v študentskih letih začel ponovno trenirati, je bil moj cilj – uvrstiti se na B-turnir. In res: prek turnirjev D- in C-kategorije se mi je tja tudi uspelo uvrstiti.

Žal pa turnirja v Brežicah nisem nikoli odigral. Tisto jutro me je namreč zagrabil heksenšus.