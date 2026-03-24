NA KOŽO

Kolumna Lovra Kastelica: Hladna vojna

Začelo me je glodati, v kaj zaboga sem tako dregnil.
Dunaj FOTO: Alexpoison/getty Images
Dunaj FOTO: Alexpoison/getty Images
Lovro Kastelic
 24. 3. 2026 | 23:25
0:12
A+A-

Med čakanjem na svaka sem imel natanko eno uro časa. V navigacijo sem zato vtipkal Sternwartestraße 74 in se odpeljal do naslova, kjer je bila nekoč ena najprestižnejših zasebnih klinik. V Cottage-Sanatorium so se zdravili namreč tudi takšni, kot so Freud, Puccini, Atatürk … Zame je bila pomembna predvsem zato, ker se je z vsemi temi ukvarjal in družil tudi priznani psihiater Rudolf Urbančič (iz preddvorske linije Urbančičev). Ne nazadnje jo je dal leta 1907 tudi zgraditi. Da je bila njegova prateta prva slovenska pisateljica in skladateljica Josipina Turnograjska, ve le malokdo. Kakor tudi, da je slavni filmski igralec Christopher Waltz njegov vnuk. Sicer pa: kdor je gledal film The Grand Budapest Hotel, ta gotovo ve, kako vrhunsko so se znali svetovljani pred drugo svetovno vojno odpočiti, beri: zdraviti. Takšen prestiž pa je ponujala tudi klinika, o kateri govorimo in ki stoji ob parku Türkenschanzpark, zeleni oazi sredi Währinga.

Da je bila njegova prateta Josipina Turnograjska, ve le malokdo.

Da ponuja 18. dunajski becirk daleč najboljši kompromis med pozidanim in nepozidanim ter da je v tem okrožju ravno zato tudi toliko diplomatskih rezidenc, sem izvedel šele pozneje. Če bi vedel že prej, tega zapisa ne bi bilo. Tako pa sem se že kmalu zatem zaustavil pred Urbančičevim sanatorijem. Iz žepa sem vzel telefon, vneto fotografiral, potem pa zaslišal jezen glas: »Was ist los?! Ist alles okay?!« Povedal sem, da si samo ogledujem stavbo, ki da je zelo pomembna tudi za slovensko zgodovino. Ker pa ga moj odgovor ni navdušil, sem poskušal pomiriti strasti, češ da sem samo turist. Ker je postajal glas na oni strani le še bolj togoten, sem jo raje popihal do avta in odpeljal.

Začelo me je glodati, v kaj zaboga sem tako dregnil. Nakar sem izvedel, da je stavba, ki jo je leta 1956 kupila Sovjetska zveza, v resnici depandansa za uslužbence veleposlaništva Ruske federacije. Še več: iz časnika Der Standard sem odprtih ust razbral, da je na Dunaju akreditiranih 273 ruskih diplomatov, da ima vsaj tretjina povezave z ruskimi obveščevalnimi službami, ker pa je v nevtralni Avstriji kaznivo le, če se vohunjenje usmerja proti interesom njihove države, imajo zato tudi Rusi vzpostavljeno močno vohunsko mrežo. Zdaj vem, da ima v njej ključno vlogo tudi nekdanji Urbančičev sanatorij. Ki so ga nekoč uporabljali aristokrati, danes pa ga tisti, ki ne trpijo nepovabljenih. Če pa se vseeno kdaj zgodi, da dregnejo v njihovo gnezdo, tedaj se znajdejo na robu mednarodnega incidenta, sredi vse bolj aktualne hladne vojne.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

To je kuhinja, o kateri ste že dolgo sanjali

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUPOVANJE

Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
23. 3. 2026 | 10:14
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

To je kuhinja, o kateri ste že dolgo sanjali

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUPOVANJE

Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
23. 3. 2026 | 10:14
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Novigrad: prestižno bivanje na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 14:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Večina Slovencev tega ne ve: koliko beljakovin res potrebujemo

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBOZDRAVSTVO PRIHODNOSTI

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 16:29
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Kaj morate vedeti, preden zavarujete avto?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 13:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Država viša obresti: je to zdaj najbolj varna naložba?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
18. 3. 2026 | 16:43
