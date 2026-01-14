Kolumna Lovra Kastelica: Možganska gniloba

Pred dnevom samostojnosti in enotnosti so po državi potekale različne proslave. Slovenska himna bi morala biti zato vrhunec tudi na eni izmed ljubljanskih osnovnih šol ...

Začelo se je nadvse ponosno in ubrano: »Živé naj vsi naródi, ki hrepené dočakat' dan ...« Potem pa je sredi himne skupina nabritih učencev iz drugega triletja vzela stvar v svoje roke. Namesto da bi se pridružili in nadaljevali – da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak – so objestno in glasno zakričali: six, seven, six, seven!

Še več, medtem ko so vzklikali nekaj, kar ni imelo prav nobenega smisla, so z rokami gestikulirali, eni pravijo v čast nekemu ameriškemu raperju, ki je v začetku lanskega leta v refrenu uporabil 6-7, drugi pa obetavnemu srednješolskemu košarkarju, ki je na oni strani luže objavil posnetek, v katerem ocenjuje neko pijačo prav tako z besedama šest-sedem, čemur pa je dodal še gesto, ki jo naredimo, kadar slutimo, da smo nekaj dobrega naredili, pa si tega pravzaprav ne upamo na glas povedati in z rokama pokažemo, kakor da tehtamo med dvema možnostima.

In tako je začela kar sredi himne tudi omenjena skupina učencev vidno tehtati, se režati ter v angleškem jeziku vzklikati in ponavljati – šest, sedem, šest sedem! Slovenska himna je bila povsem v drugem planu. Čeprav so bile vse oči uprte proti mladoletnim frajerjem, občinstvo ni pokazalo nobenega ogorčenja, še smejali so se jim.

Otrokom za to seveda ne moremo zameriti. Vendarle gre za žrtve tistih, ki jim niso znali vzeti telefonov, na katerih preživijo (ure in ure) ob konzumiraju ogromnih količin kratkih in intenzivnih, predvsem pa brezpomenskih vsebin, ki ne zahtevajo prav nobenega razmisleka in poglabljanja, zato jim rečemo tudi brainrot (možganska gniloba).

Bi lahko za to zamerili starejšim (učiteljskemu zboru)? Ki so se obnašali, kot da niso še nikoli slišali za možgansko gnilobo (Oxfordovo besedo leta 2024), ki jo pri mladih povzročajo kratki tik-tok-dopaminsko-kaotični, a še kako viralni posnetki, zaradi katerih so mladi žrtve čustvene otopelosti ter upada koncentracije. Izogibanja vsemu, kar zahteva kognitivni napor: branju, učenju, kritičnemu mišljenju, ustvarjalnemu razmišljanju ...

Kaj pa, če učiteljski zbor tedaj res ni vedel, kaj pomeni brainrot? Ker, če je tako, potem naj se ministrstvo za šolstvo podviza in nemudoma poveže z ministrstvom za zdravstvo in čim prej spiše okrožnico s priporočili in ukrepi. Kajti bliža se slovenski kulturni praznik: priložnost za himno in novo blamažo.