Kolumna Lovra Kastelica: Podivjani pes

V Kino Bežigrad sem zadnjič vstopil kot kak podivjan pes. Kadar sem tako napadalen, mi uspeva praktično vse. Nekoč mi je v Podčetrtku, na slovenskih kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu v kuhanju lovskega golaža za novinarje, na podoben način že uspelo prepričati celotno ekipo na recepciji, češ da se je pokvarila plastična kartica sobe 312 in da ne morem vstopiti v svojo sobo. Že kmalu sem v rokah držal drugo kartico in vrata so se čudežno odprla. Spat sem šel. Potem pa me je zjutraj prebudil prihod družine z otroki, ki je prestrašeno zrla v tujca, ki je kot klada ležal na zakonski postelji sobe 312. Izkazalo se je, da sem spal – vsaj glede na številko – v pravi sobi, a v napačnem hotelu. V tisti črni obsoteljski noči so si bili vsi hoteli tako neverjetno podobni ...

Leta pozneje mi je Alen, po rodu iz Kostajnice, napisal sporočilo: »Hej! A bi šel z mano in Markom v četrtek na Pub kviz, mislim, da je ob 19.00?« Kmalu pa je poslal še eno sporočilo: »Uh, ne. Lažem.« Dodal je še link. Ker pa sem bil ravno na poti iz Ajdovščine, sem ga samo bežno pogledal in s kotičkom očesa ujel 18.00. Ne pa tudi datuma.

Tedaj je telefon že spet zacingljal: »Upam, da bo šlo. Rabimo tvojo moč.«

»Pridem naravnost s šihta,« sem odpisal.

In res: tri dni pozneje sem se iz službe odpravil naravnost proti Kinu Bežigrad. Lovil sem še zadnje sekunde. Prišel sem ves zadihan – tam pa ni bilo nikogar. Pa čeprav naj bi šlo za premierni Pub kviz, ki so ga istočasno izvedli v 17 krajih od Gradca do Dubrovnika, od Banjaluke do Kranja.

Prepričan, da sta Alen in Marko in vsi ostali že v dvorani, sem se zagnal proti ščipalki kart, ki je v brezdelju čakala pred vrati dvorane. »Zamujam! V dvorano moram!« sem ji rekel.

»Pokažite vstopnico,« mi je rekla.

»Čakajte malo, kakšno vstopnico neki! Notri me čakata dva kolega, ki sta zanjo že odštela 40 evrov!«

Kot v svojih najboljših časih sem deloval ravno prav prepričljivo, da se je vdala in mi rekla: »Kar pojdi.«

Vstopil sem v polno dvorano Kina Bežigrad, kjer pa ni bilo nobenega kviza. Pač pa se je na platnu vrtel najnovejši Cvitkovičev film – Hotel Alkohol.

Lahko bi se mirno usedel in si ogledal film. Zastonj. A sem odšel iz dvorane in napisal sporočilo: »Kje si, Alen?«

Odpisal je: »V Aleji.«