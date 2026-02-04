  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Kolumna Lovra Kastelica: Razred nagrajenih

Najbolje bo, sem si mislil, da se na koncu članka podpišemo kar OŠ Vodmat.
FOTO: Dongseon_kim/Getty Images
FOTO: Dongseon_kim/Getty Images
Lovro Kastelic
 4. 2. 2026 | 22:25
2:56
A+A-

Slovensko stalno gledališče Trst (SSG) je vsako leto dobivalo po zakonu dogovorjeni znesek. Del ga je namenil Rim, del pa Trst. Leta 2009 je Rim svoje dal, Trst ne. In 30 članov ansambla je ostalo čez noč na cesti. Zadeva je postala že tako nevzdržna, da se je moral nekdo izpostaviti in opozoriti na težave. Izpostavil se je Primož Forte, diplomirani igralec, moj sošolec. Poklical me je in dobila sva se pri njem na Prulah. Prišel je ravno s teka. V takšni formi ga še nisem videl. V SSG je ravno igral v predstavi Maraton v New Yorku, v kateri sta oba protagonista trenirala za najznamenitejši maraton na svetu, tekla in se pogovarjala, obujala spomine na preteklost v besednem dvoboju usodnega značaja. Šlo je za fizično izjemno utrujajočo vlogo, ki je zahtevala odlično tekaško kondicijo.

Značilnost moje generacije je tudi ta, da smo še vedno lačni skrivnosti.

Diktafon je padel na mizo in sošolec je govoril. Čakala sva le še na fotografa. Nekdo je pozvonil. Toda na vratih se ni pojavil fotograf, pač pa njegov soigralec, s katerim sta tekla v predstavi – Romeo Grebenšek. Pogovor je postal samo še bolj sočen, ko je že spet pozvonilo. Zdaj je prišla njegova sestrična Nana Forte, slovenska skladateljica in sopranistka. Še razkomotila se ni, pa je domofon že spet zabrenčal. Je prišel fotograf? Je, a ne kar nekdo, pač pa najin sošolec Peter Koštrun (danes je izredni profesor na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer predava na oddelku za fotografijo). Najbolje bo, sem si mislil, da se na koncu članka podpišemo kar OŠ Vodmat. In še: kdo neki iz našega c razreda bo pa zdaj pozvonil?

Nemara ta, ki jo je učitelj za likovni pouk klical – ašenpehar? Takrat še nisem vedel, kaj to pomeni. Govorimo sicer o še eni sošolki iz našega razreda, o Ani Pepelnik, kraljici premolkov v sodobni poeziji, ki bo pojutrišnjem prejela nagrado Prešernovega sklada. Takrat je imela za seboj že prvo pesniško zbirko – Ena od variant kako ravnati s skrivnostjo. Pomembna značilnost moje generacije je namreč tudi ta, da smo še vedno lačni skrivnosti, ki jih povzročajo usodni trenutki; eden takšnih se je zgodil tudi deset let pozneje ... Leta 2019 smo bili pri matičarju, ob bodoči ženi je sedela tudi njena poročna priča – Petra Strahovnik. Takrat sem sicer že vedel, da gre za vrhunsko skladateljico, ki se v svojih delih dotika robov družbe, ne pa tudi tega, da bosta to soboto skupaj s sošolko Ano stali na odru Cankarjevega doma ter prejeli najvišje državno priznanje za dosežke na področju umetnosti.

Več iz teme

osnovna šolaspominisošolciumetnost
ZADNJE NOVICE
23:16
Novice  |  Slovenija
TRADICIJA

Pred prvo rezjo na trto obesili klobase, da bi bilo grozdje še debelejše (FOTO)

V Semiču so se vnovič zbrali člani društva vinogradnikov. Med druženjem so tudi potarnali, kako so jim pokradli mesnine.
4. 2. 2026 | 23:16
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Misija nemogoče

Popravilo fotelja bo moralo počakati ...
Branko Babič4. 2. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Lovra Kastelica: Razred nagrajenih

Najbolje bo, sem si mislil, da se na koncu članka podpišemo kar OŠ Vodmat.
Lovro Kastelic4. 2. 2026 | 22:25
22:00
Novice  |  Nedeljske novice
DOLGI JEZIK

Babilon pod hlačami

Moje zveste spremljevalke, zdi se, neskončno dolgega hladnega obdobja so hlačne nogavice.
Maša Močnik4. 2. 2026 | 22:00
21:59
Lifestyle  |  Astro
ODNOSI

Prijateljstva v odraslosti: ko jih vzdržujemo, se naučimo poslušati in razumeti

Naučimo se, da ni treba biti vedno prisoten fizično, da bi bil tu.
4. 2. 2026 | 21:59
21:19
Bulvar  |  Domači trači
KMETIJA

Med Lano in Nušo vre: »Kako bo lepo, ko gre ta p***ica ven«

V šovu Kmetija je vedno bolj napeto in glasno, še posebej med Nušo Šebjanič in Lano Pečnik.
4. 2. 2026 | 21:19

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na … (pre)pozno načrtovanje vrta

Praktični zimski vodnik za vrt: od visokih gred in kompostnika do rastlinjaka ter izbire zemlje in gnojil
Promo Slovenske novice3. 2. 2026 | 14:41
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki